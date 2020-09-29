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النصر يواجه الأهلي غداً في ربع نهائي دوري أبطال آسيا لكرة القدم

النصر يواجه الأهلي غداً في ربع نهائي دوري أبطال آسيا لكرة القدم
http://almnatiq.net/?p=907570
المناطق - الرياض

يلتقي فريقا النصر والأهلي غداً في أولى مباريات الدور ربع النهائي من دوري أبطال آسيا لكرة القدم 2020 م.
وتصدّر النصر مجموعته الرابعة برصيد 11 نقطة من 3 انتصارات وتعادلين وخسارة, ثم تجاوز التعاون بهدف في ثمن النهائي حمل توقيع مهاجمه المغربي عبد الرزاق حمد الله متصدر ترتيب الهدافين بـ 6 أهداف.
في حين تصدر الأهلي مجموعته الأولى برصيد 6 نقاط جمعها من أربع مباريات، “فاز في 2 وخسر 2” , وفي ثمن النهائي تجاوز عقبة شباب أهلي دبي الإماراتي بركلات الترجيح 4-3 بعد التعادل في الوقتين الأصلي والإضافي 1-1.
وهي المواجهة الأولى بين الفريقين في دوري أبطال آسيا والثالثة على مستوى المشاركات الخارجية.
وفي المباراة الثانية يلتقي باختاكور الأوزبكي بنظيره برسبوليس الإيراني.
وتقام مباراتا ربع النهائي غداً ومباراة نصف النهائي (نهائي الغرب) السبت المقبل, فيما تأجلت مباريات الشرق خاصة للأندية الصينية، حيث تفشى فيروس كورونا للمرة الأولى في ديسمبر الماضي، وتحديدا في مدينة ووهان.
وستشهد المسابقة من ربع النهائي غداً وجود نظام حكم الفيديو المساعد “في أيه آر” للمرة الأولى في مسابقات الأندية الآسيوية، وذلك بعد اعتماده على صعيد المنتخبات في بطولة آسيا تحت 23 عاماً 2020 في تايلاند في جميع مبارياتها، بعدما كان الظهور الأول لهذا النظام من ربع نهائي كأس آسيا 2019 في الإمارات.
ويقتصر النظام على أربع حالات فقط هي:احتساب الأهداف، وركلات الجزاء، والبطاقات الحمراء المباشرة، والخطأ في تحديد هوية اللاعب.

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