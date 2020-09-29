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أمير منطقة جازان يقدم التعازي لذوي الشهيد الجندي عبدالله ازيبي..

أمير منطقة جازان يقدم التعازي لذوي الشهيد الجندي عبدالله ازيبي..
أمير جازان
http://almnatiq.net/?p=907578
جازان -فضه عطيف

قدم صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبد العزيز أمير منطقة جازان، التعازي والمواساة لوالد وذوي الجندي أول عبدالله بن إسماعيل طاهر ازيبي، الذي استُشهد أثناء أداء مهامه في الدفاع عن دينه ووطنه بالحد الجنوبي بمنطقة نجران.
وأعرب سموه عن الفخر والاعتزاز بما يقدمه الجنود البواسل في الحد الجنوبي من دور مهم في ردع ورد كيد المعتدين على حدود بلادنا الغالية مما يؤكد انتماءهم لوطنهم ولقيادتهم, سائلاً الله العلي القدير أن يتغمد الشهيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.
وعبرت أسرة الجندي عبدالله ازيبي عن شكرهم لسمو أمير منطقة جازان على تعازيه ومواساته لهم, سائلين الله أن يحفظ سموه من كل مكروه.

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