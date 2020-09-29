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“الصحة” : زيادة في حالات الإصابة اليومية عن اليومين الماضيين

“الصحة” : زيادة في حالات الإصابة اليومية عن اليومين الماضيين

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“الصحة” : زيادة في حالات الإصابة اليومية عن اليومين الماضيين

“الصحة” : زيادة في حالات الإصابة اليومية عن اليومين الماضيين
http://almnatiq.net/?p=907580
المناطق - الرياض

أعلنت وزارة الصحة اليوم تسجيل (539) حالة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا الجديد (COVID -19) , ما يشير إلى زيادة في حالات الإصابة اليومية عن اليومين الماضيين , ليصبح عدد الحالات المؤكدة في المملكة (334187) حالة، من بينها (10906) حالات نشطة لاتزال تتلقى الرعاية الطبية، ومعظمهم حالتهم الصحية مطمئنة، منها (1005) حالات حرجة.
كما سُجّلت (696) حالة تعافٍ جديدة، ليصل عدد المتعافين ولله الحمد إلى (318542) حالة، فيما بلغ عدد الوفيات (4739) حالة بإضافة (27) حالة وفاة جديدة، لافتة النظر إلى إجراء (51676) فحصًا مخبريًا جديدًا.
ودعت وزارة الصحة الجميع إلى الحرص على غسل اليدين بالماء والصابون فهو أهم وسيلة للوقاية من فيروس كورونا، كما يلزم على كل شخص عند خروجه من المنزل لبس كمامة سواءً طبية أو قماشية أو غطاء محكم على الأنف والفم، ويستثنى من ذلك من كان بمفرده في مكان مغلق.
وجدّدت التوصية لكل مَنْ لديه أعراض بالتوجه لعيادات تطمن التي هيأتها (الصحة) لخدمة مَنْ يشعر بأعراض فيروس (كورونا) المستجد، أو مراكز تأكد التي خصّصتها الصحة لخدمة الذين لا يشكون أعراضًا، أو لديهم أعراض خفيفة، ويظنون أنه حدثت لهم مخالطة لشخص مصاب، وذلك بحجز موعد من خلال تطبيق (صحتي) أو الاتصال برقم مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، الذي أصبح الآن أقرب إلى الجميع من ذي قبل، بحيث يمكن الاستفادة من خدماته التفاعلية من خلال تطبيق (واتس آب) عبر رقم 920005937، والاستفادة من الخدمات التفاعلية الجديدة الموجودة به، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات، ومعرفة مستجدات فيروس (كورونا)، ومراكز الرعاية الأولية، ومراكز التبرع بالدم، والمواعيد وكيفية الحصول عليها .

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