الإمارات تنعي أمير الكويت.. حداد وتنكيس الأعلام

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نعى الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، ببالغ الحزن و الأسى الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الذي وافته المنية .. داعيا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم دولة الكويت وشعبها و آل الصباح الكرام جميل الصبر والسلوان.

وأمر رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، بإعلان الحداد لمدة 3 أيام اعتبارا من اليوم و تنكيس الأعلام خلالها على جميع الدوائر الرسمية داخل الدولة والسفارات والبعثات الدبلوماسية لدولة الامارات في الخارج.

ونوه الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، في بيان، بمناقب الفقيد في مجال العمل الإنساني وجهوده في تقريب وجهات النظر بين الأشقاء حيث عمل دون كلل على تقوية البنيان العربي وتعزيز تماسكه مؤكدا أن الأمتين العربية و الإسلامية فقدتا قامة كبيرة و قيادة تاريخية لم تتوان عن خدمة قضايا أمتها حتى آخر لحظة من حياتها.