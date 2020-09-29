احدث الأخبار

الأمين العام لمجلس التعاون ينعى الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح
أبرز المواد
 انتهاء اجتماع استثنائي لحكومة الكويت.. وبيان مرتقب لوزير الداخلية
أبرز المواد
 القيادة تعزيان عائلة آل صباح والشعب الكويتي في وفاة أمير الكويت
منوعات
 الشورى:إلغاء الدفعة المقدمة التي تلزم البنوك بها المستفيد قبل استلام القرض المدعوم
أبرز المواد
 أمير الكويت صباح الأحمد.. رحل وبقي “نور” إنجازاته
أبرز المواد
 الإمارات تنعي أمير الكويت.. حداد وتنكيس الأعلام
أبرز المواد
 مؤشر “الأسهم السعودية” يغلق منخفضاً عند 8284.34 نقطة
أبرز المواد
 “الصحة” : زيادة في حالات الإصابة اليومية عن اليومين الماضيين
أبرز المواد
 أمير منطقة جازان يقدم التعازي لذوي الشهيد الجندي عبدالله ازيبي..
منطقة جازان
 الديوان الأميري بالكويت: وفاة صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير الدولة
أبرز المواد
 وفد الحوثي المفاوض في إيران لأخذ الإذن للإفراج عن الأسرى
أبرز المواد
 النصر يواجه الأهلي غداً في ربع نهائي دوري أبطال آسيا لكرة القدم
أبرز المواد
الأمين العام لمجلس التعاون ينعى الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح

الأمين العام لمجلس التعاون ينعى الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح

أبرز المواد
انتهاء اجتماع استثنائي لحكومة الكويت.. وبيان مرتقب لوزير الداخلية

انتهاء اجتماع استثنائي لحكومة الكويت.. وبيان مرتقب لوزير الداخلية

أبرز المواد
القيادة تعزيان عائلة آل صباح والشعب الكويتي في وفاة أمير الكويت

القيادة تعزيان عائلة آل صباح والشعب الكويتي في وفاة أمير الكويت

منوعات
الشورى:إلغاء الدفعة المقدمة التي تلزم البنوك بها المستفيد قبل استلام القرض المدعوم

الشورى:إلغاء الدفعة المقدمة التي تلزم البنوك بها المستفيد قبل استلام القرض المدعوم

أبرز المواد

القيادة تعزيان عائلة آل صباح والشعب الكويتي في وفاة أمير الكويت

القيادة تعزيان عائلة آل صباح والشعب الكويتي في وفاة أمير الكويت
http://almnatiq.net/?p=907592
المناطق - واس

صدر عن الديوان الملكي اليوم البيان التالي:
” بيان من الديوان الملكي ”
تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء – حفظهما الله – ببالغ الحزن وعظيم الأسى نبأ وفاة صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح – أمير دولة الكويت – رحمه الله وأسكنه فسيح جناته.
وقدما – أيدهما الله – خالص التعازي وصادق المواساة لعائلة آل صباح الكريمة في دولة الكويت، وللشعب الكويتي الشقيق، وللأمتين العربية والإسلامية في وفاة صاحب السمو الشيخ صباح – رحمه الله – الذي رحل بعد مسيرة حافلة بالإنجاز والعطاء، وخدمة جليلة لبلده وللأمتين العربية والإسلامية والإنسانية جمعاء.
وأكد خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد – حفظهما الله – أن المملكة العربية السعودية وشعبها يشاركون الأشقاء في دولة الكويت أحزانهم، ويبتهلون إلى الله جل وعلا أن يلهم الأسرة الكريمة والشعب الكويتي الشقيق الصبر والسلوان في هذا المصاب الجلل، وأن يديم على دولة الكويت وشعبها الشقيق الأمن والاستقرار والرخاء والازدهار. إنا لله وإنا إليه راجعون.

روابط ذات صلة

سفير الصين: المملكة دولة مسؤولة تضع سلامة الناس وصحتهم من الأوليات

سفير الصين: المملكة دولة مسؤولة تضع سلامة الناس وصحتهم من الأوليات
بالفيديو.. رصد أول “جمل” من نوعه في الصين

بالفيديو.. رصد أول “جمل” من نوعه في الصين
تقني يحذر من ثغرة خطيرة في «انستقرام» وينصح بعدة إجراءات

تقني يحذر من ثغرة خطيرة في «انستقرام» وينصح بعدة إجراءات

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*