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الأمين العام لمجلس التعاون ينعى الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح

الأمين العام لمجلس التعاون ينعى الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح
http://almnatiq.net/?p=907594
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نعى معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف , صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت -رحمه الله- ، مقدماً أحر التعازي والمواساة باسمه ونيابة عن جميع منسوبي الأمانة العامة إلى أسرة آل صباح وأصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس والشعب الكويتي وأبناء دول مجلس التعاون كافة.
وأعرب معاليه عن بالغ الحزن والأسى لهذا المصاب الذي أحزن شعوب دول مجلس التعاون والأمتين العربية والإسلامية لما للفقيد الراحل من محبة صادقة وتقدير عظيم ومكانة كبيرة ترسخت في القلوب بفضل من الله عز وجل، ثم بما قام به من أدوار عظيمة في مسيرة مجلس التعاون وجهود حثيثة ومخلصة لنصرة قضاياها ورفعة شأنها ودعم نهضتها ومسيرتها التنموية.
وقال: “إن العالم فقد بوفاته رائد التنمية، ساعيا دوما بالخير والمحبة والسلام، هادفا إلى تعزيز التآلف والتعاون والتضامن بين شعوب العالم، ولم يدخر -رحمه الله- وسعا من أجل خير الإنسانية جمعاء.
وسأل الحجرف الله -عز وجل- أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويجزيه عن شعبه وأمته خير الجزاء.

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