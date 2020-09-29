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منظمة التعاون الإسلامي تنعى أمير الكويت

منظمة التعاون الإسلامي تنعى أمير الكويت

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منظمة التعاون الإسلامي تنعى أمير الكويت

منظمة التعاون الإسلامي تنعى أمير الكويت
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نعت منظمة التعاون الإسلامي صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الذي وافته المنية .
وأعرب معالي الأمين العام للمنظمة الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين عن تعازيه وأصدق مواساته لعائلة آل صباح في دولة الكويت، وللشعب الكويتي وللأمة الإسلامية جمعاء.
وقال معاليه: “كان -رحمه الله- أحد قادة الكويت الذين عملوا على ازدهارها ودعم استقرارها، وأسهمت حكمته وقدرته على العطاء والمثابرة في تطوير البلاد والنهوض بها وتوطيد لحمتها ووحدتها الوطنية ، ورفع مكانة الكويت عالياً على المستويين الإقليمي والدولي.
وأشار العثيمين إلى أن الفقيد كان صوتا للحكمة والاعتدال, ويتمتع بمكانة عالية بين قادة العالم، وله مواقفه السياسية والإنسانية التي يشهد لها الجميع.
وسأل معالي الأمين العام الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، ويلهم ذويه والشعب الكويتي الصبر والسلوان.

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