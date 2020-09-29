“ساني” يغيب عن بايرن ميونخ والمنتخب الألماني بسبب الإصابة

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كشف هانزي فليك المدير الفني لفريق بايرن ميونخ الألماني لكرة القدم اليوم الثلاثاء أن الجناح ليروي ساني سيغيب عن مباريات مقبلة للفريق وكذلك للمنتخب الألماني، بسبب إصابة في الركبة.

وقال فليك لدى حديثه عن مباراة كأس السوبر الألماني المقررة غدا الأربعاء أمام بوروسيا دورتموند :”ليروي سيغيب، لقد تعرض لإصابة في الركبة، ونتمنى عودته بعد فترة التوقف الدولية.”

وسيغيب ساني بذلك عن مباراة دورتموند وكذلك المباراة التالية المقررة أمام هيرتا برلين يوم الأحد المقبل ضمن منافسات الدوري الألماني (بوندسليجا)، ومباريات المنتخب الألماني أمام تركيا وأوكرانيا وسويسرا بين السابع و13 أكتوبر المقبل.

وربما يعود ساني للمشاركة عبر مباراة بايرن أمام دورين في بطولة كاس ألمانيا في 15 أكتوبر أو المباراة المقررة بعدها بيومين أمام بيليفيلد في البوندسليجا.

وقال فليك: “إن الشكوك تحوم حول إمكانية مشاركة ديفيد ألابا في مباراة الغد نظرا لأنه يعاني من “مشكلات عضلية”.

ويخوض بايرن ميونخ مباراة كأس السوبر الألماني بحثا عن لقبه الخامس هذا العام بعد أن توج بثلاثية الدوري والكأس ودوري الأبطال، وكذلك كاس السوبر الأوروبي.

كذلك يسعى بايرن ميونخ لنفض غبار الهزيمة الثقيلة التي مني بها أمام هوفنهايم 1 / 4 أمس الأول الأحد والتي أنهت سلسلة من 32 مباراة متتالية لم يتلق فيها بايرن أي هزيمة في كل المسابقات وذلك خلال نحو عشرة أشهر.

كذلك خسر بوروسيا دورتموند أمام أوجسبورج صفر / 2 يوم السبت الماضي في المرحلة الثانية من البوندسليجا.

لكن فليك قال في الوقت نفسه إن بايرن لا يحظى بتمويل غير محدود لصفقات التعاقد مع لاعبين جدد، وذلك في الوقت الذي تضم فيه قائمة المرشحين للانضمام إلى الفريق، سيرجينو ديست لاعب أياكس الهولندي وماكس آرونز لاعب نورويتش سيتي الإنجليزي.