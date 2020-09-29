احدث الأخبار

“ساني” يغيب عن بايرن ميونخ والمنتخب الألماني بسبب الإصابة
أبرز المواد
 المملكة ترحب وتساند من يخلف الشيخ صباح الأحمد لإدارة الحكم
أبرز المواد
 منظمة التعاون الإسلامي تنعى أمير الكويت
أبرز المواد
 الأمين العام لمجلس التعاون ينعى الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح
أبرز المواد
 انتهاء اجتماع استثنائي لحكومة الكويت.. وبيان مرتقب لوزير الداخلية
أبرز المواد
 القيادة تعزيان عائلة آل صباح والشعب الكويتي في وفاة أمير الكويت
منوعات
 الشورى:إلغاء الدفعة المقدمة التي تلزم البنوك بها المستفيد قبل استلام القرض المدعوم
أبرز المواد
 أمير الكويت صباح الأحمد.. رحل وبقي “نور” إنجازاته
أبرز المواد
 الإمارات تنعي أمير الكويت.. حداد وتنكيس الأعلام
أبرز المواد
 مؤشر “الأسهم السعودية” يغلق منخفضاً عند 8284.34 نقطة
أبرز المواد
 “الصحة” : زيادة في حالات الإصابة اليومية عن اليومين الماضيين
أبرز المواد
 أمير منطقة جازان يقدم التعازي لذوي الشهيد الجندي عبدالله ازيبي..
منطقة جازان
“ساني” يغيب عن بايرن ميونخ والمنتخب الألماني بسبب الإصابة

“ساني” يغيب عن بايرن ميونخ والمنتخب الألماني بسبب الإصابة

أبرز المواد
المملكة ترحب وتساند من يخلف الشيخ صباح الأحمد لإدارة الحكم

المملكة ترحب وتساند من يخلف الشيخ صباح الأحمد لإدارة الحكم

أبرز المواد
منظمة التعاون الإسلامي تنعى أمير الكويت

منظمة التعاون الإسلامي تنعى أمير الكويت

أبرز المواد
الأمين العام لمجلس التعاون ينعى الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح

الأمين العام لمجلس التعاون ينعى الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح

أبرز المواد

“ساني” يغيب عن بايرن ميونخ والمنتخب الألماني بسبب الإصابة

“ساني” يغيب عن بايرن ميونخ والمنتخب الألماني بسبب الإصابة
http://almnatiq.net/?p=907605
المناطق_الرياض

كشف هانزي فليك المدير الفني لفريق بايرن ميونخ الألماني لكرة القدم اليوم الثلاثاء أن الجناح ليروي ساني سيغيب عن مباريات مقبلة للفريق وكذلك للمنتخب الألماني، بسبب إصابة في الركبة.

وقال فليك لدى حديثه عن مباراة كأس السوبر الألماني المقررة غدا الأربعاء أمام بوروسيا دورتموند :”ليروي سيغيب، لقد تعرض لإصابة في الركبة، ونتمنى عودته بعد فترة التوقف الدولية.”

وسيغيب ساني بذلك عن مباراة دورتموند وكذلك المباراة التالية المقررة أمام هيرتا برلين يوم الأحد المقبل ضمن منافسات الدوري الألماني (بوندسليجا)، ومباريات المنتخب الألماني أمام تركيا وأوكرانيا وسويسرا بين السابع و13 أكتوبر المقبل.

وربما يعود ساني للمشاركة عبر مباراة بايرن أمام دورين في بطولة كاس ألمانيا في 15 أكتوبر أو المباراة المقررة بعدها بيومين أمام بيليفيلد في البوندسليجا.

وقال فليك: “إن الشكوك تحوم حول إمكانية مشاركة ديفيد ألابا في مباراة الغد نظرا لأنه يعاني من “مشكلات عضلية”.

ويخوض بايرن ميونخ مباراة كأس السوبر الألماني بحثا عن لقبه الخامس هذا العام بعد أن توج بثلاثية الدوري والكأس ودوري الأبطال، وكذلك كاس السوبر الأوروبي.

كذلك يسعى بايرن ميونخ لنفض غبار الهزيمة الثقيلة التي مني بها أمام هوفنهايم 1 / 4 أمس الأول الأحد والتي أنهت سلسلة من 32 مباراة متتالية لم يتلق فيها بايرن أي هزيمة في كل المسابقات وذلك خلال نحو عشرة أشهر.

كذلك خسر بوروسيا دورتموند أمام أوجسبورج صفر / 2 يوم السبت الماضي في المرحلة الثانية من البوندسليجا.

لكن فليك قال في الوقت نفسه إن بايرن لا يحظى بتمويل غير محدود لصفقات التعاقد مع لاعبين جدد، وذلك في الوقت الذي تضم فيه قائمة المرشحين للانضمام إلى الفريق، سيرجينو ديست لاعب أياكس الهولندي وماكس آرونز لاعب نورويتش سيتي الإنجليزي.

روابط ذات صلة

المملكة ترحب وتساند من يخلف الشيخ صباح الأحمد لإدارة الحكم

المملكة ترحب وتساند من يخلف الشيخ صباح الأحمد لإدارة الحكم
منظمة التعاون الإسلامي تنعى أمير الكويت

منظمة التعاون الإسلامي تنعى أمير الكويت
الأمين العام لمجلس التعاون ينعى الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح

الأمين العام لمجلس التعاون ينعى الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*