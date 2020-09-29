احدث الأخبار

“الدفاع المدني” يحذر من احتمالية هطول أمطار رعدية على بعض المناطق
أبرز المواد
 “ساني” يغيب عن بايرن ميونخ والمنتخب الألماني بسبب الإصابة
أبرز المواد
 المملكة ترحب وتساند من يخلف الشيخ صباح الأحمد لإدارة الحكم
أبرز المواد
 منظمة التعاون الإسلامي تنعى أمير الكويت
أبرز المواد
 الأمين العام لمجلس التعاون ينعى الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح
أبرز المواد
 انتهاء اجتماع استثنائي لحكومة الكويت.. وبيان مرتقب لوزير الداخلية
أبرز المواد
 القيادة تعزيان عائلة آل صباح والشعب الكويتي في وفاة أمير الكويت
منوعات
 الشورى:إلغاء الدفعة المقدمة التي تلزم البنوك بها المستفيد قبل استلام القرض المدعوم
أبرز المواد
 أمير الكويت صباح الأحمد.. رحل وبقي “نور” إنجازاته
أبرز المواد
 الإمارات تنعي أمير الكويت.. حداد وتنكيس الأعلام
أبرز المواد
 مؤشر “الأسهم السعودية” يغلق منخفضاً عند 8284.34 نقطة
أبرز المواد
 “الصحة” : زيادة في حالات الإصابة اليومية عن اليومين الماضيين
أبرز المواد
“الدفاع المدني” يحذر من احتمالية هطول أمطار رعدية على بعض المناطق

“الدفاع المدني” يحذر من احتمالية هطول أمطار رعدية على بعض المناطق

أبرز المواد
“ساني” يغيب عن بايرن ميونخ والمنتخب الألماني بسبب الإصابة

“ساني” يغيب عن بايرن ميونخ والمنتخب الألماني بسبب الإصابة

أبرز المواد
المملكة ترحب وتساند من يخلف الشيخ صباح الأحمد لإدارة الحكم

المملكة ترحب وتساند من يخلف الشيخ صباح الأحمد لإدارة الحكم

أبرز المواد
منظمة التعاون الإسلامي تنعى أمير الكويت

منظمة التعاون الإسلامي تنعى أمير الكويت

أبرز المواد

“الدفاع المدني” يحذر من احتمالية هطول أمطار رعدية على بعض المناطق

“الدفاع المدني” يحذر من احتمالية هطول أمطار رعدية على بعض المناطق
http://almnatiq.net/?p=907606
المناطق_الرياض

حذّرت المديرية العامة للدفاع المدني وفقاً لما ورد إليها من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة من ازدياد فرص هطول الأمطار الرعدية على بعض مناطق المملكة بمشيئة الله ابتداء من مساء اليوم وحتى يوم الجمعة القادم.

وتوقعت المديرية حدوث حالة مطرية على أجزاء من مناطق المملكة تتأثر جراءها مناطق (عسير وجازان والباحة ومكة المكرمة)، بهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة ورياح نشطة السرعة، ويحتمل أن تتعرض أجزاء منها إلى أمطار شديدة الغزارة قد تؤدي إلى جريان السيول، فيما ستتأثر مناطق ( المدينة المنورة والمنطقة الشرقية ) بهطول أمطار خفيفة إلى متوسطة ورياح نشطة.

وأهابت المديرية العامة للدفاع المدني بالجميع توخي الحذر من المخاطر المحتملة في مثل هذه الأجواء، والابتعاد عن أماكن تجمع السيول والالتزام بتعليمات الدفاع المدني المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي حفاظاً على سلامتهم.

روابط ذات صلة

“ساني” يغيب عن بايرن ميونخ والمنتخب الألماني بسبب الإصابة

“ساني” يغيب عن بايرن ميونخ والمنتخب الألماني بسبب الإصابة
المملكة ترحب وتساند من يخلف الشيخ صباح الأحمد لإدارة الحكم

المملكة ترحب وتساند من يخلف الشيخ صباح الأحمد لإدارة الحكم
منظمة التعاون الإسلامي تنعى أمير الكويت

منظمة التعاون الإسلامي تنعى أمير الكويت

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*