صافرة أودوم تضبط كلاسيكو النصر والأهلي في أبطال آسيا

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أسند الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، مهمة إدارة القمة المرتقبة بين النصر والأهلي، إلى طاقم تحكيم تايلاندي، في الكلاسيكو السعودي الذي يُقام مساء غدٍ الأربعاء، على ملعب جاسم بن حمد بنادي السد، لحساب ربع نهائي دوري الأبطال. وأعلن الاتحاد الآسيوي، عبر الحساب الرسمي على موقع التدوينات القصيرة «تويتر»، اليوم الثلاثاء، تعيين الحكم التايلاندي سيفاكورن بو أودوم، لإدارة مباراة القمة السعودية داخل الفقاعة القطرية، بين أصفر الرياض والراقي. وحسم فارس نجد بطاقة التأهل إلى تلك المحطة من البطولة القارية على حساب التعاون، بهدف حمل توقيع المهاجم المغربي عبدالرزاق حمدالله، فيما ابتسمت ركلات الترجيح إلى رجال المدرب الصربي فلادان ميلويفيتش لتمنح الراقي بسخاء تذكر دور الثمانية بعد تجاوز عقبة شباب الأهلي دبي. وتعد هذه هي المواجهة السعودية- السعودية الثانية التي يشهدها الموسم الحالي من دوري أبطال آسيا، بعدما التقى فريقا النصر والتعاون، في دور الـ16، وهو اللقاء الذي انتهى بفوز النصر بهدف نظيف.