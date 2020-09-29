احدث الأخبار

صافرة أودوم تضبط كلاسيكو النصر والأهلي في أبطال آسيا
أبرز المواد
 الهيئة السعودية للمهندسين تعلن عن إطلاقها عدد من الدورات المتخصصة والمجانية
أبرز المواد
 عقوبات أمريكية تنتظر إيران.. تستهدف عزل اقتصادها عن العالم
أبرز المواد
 “الدفاع المدني” يحذر من احتمالية هطول أمطار رعدية على بعض المناطق
أبرز المواد
 “ساني” يغيب عن بايرن ميونخ والمنتخب الألماني بسبب الإصابة
أبرز المواد
 المملكة ترحب وتساند من يخلف الشيخ صباح الأحمد لإدارة الحكم
أبرز المواد
 منظمة التعاون الإسلامي تنعى أمير الكويت
أبرز المواد
 الأمين العام لمجلس التعاون ينعى الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح
أبرز المواد
 انتهاء اجتماع استثنائي لحكومة الكويت.. وبيان مرتقب لوزير الداخلية
أبرز المواد
 القيادة تعزيان عائلة آل صباح والشعب الكويتي في وفاة أمير الكويت
منوعات
 الشورى:إلغاء الدفعة المقدمة التي تلزم البنوك بها المستفيد قبل استلام القرض المدعوم
أبرز المواد
 أمير الكويت صباح الأحمد.. رحل وبقي “نور” إنجازاته
أبرز المواد
صافرة أودوم تضبط كلاسيكو النصر والأهلي في أبطال آسيا

صافرة أودوم تضبط كلاسيكو النصر والأهلي في أبطال آسيا

أبرز المواد
الهيئة السعودية للمهندسين تعلن عن إطلاقها عدد من الدورات المتخصصة والمجانية

الهيئة السعودية للمهندسين تعلن عن إطلاقها عدد من الدورات المتخصصة والمجانية

أبرز المواد
عقوبات أمريكية تنتظر إيران.. تستهدف عزل اقتصادها عن العالم

عقوبات أمريكية تنتظر إيران.. تستهدف عزل اقتصادها عن العالم

أبرز المواد
“الدفاع المدني” يحذر من احتمالية هطول أمطار رعدية على بعض المناطق

“الدفاع المدني” يحذر من احتمالية هطول أمطار رعدية على بعض المناطق

أبرز المواد

صافرة أودوم تضبط كلاسيكو النصر والأهلي في أبطال آسيا

صافرة أودوم تضبط كلاسيكو النصر والأهلي في أبطال آسيا
http://almnatiq.net/?p=907607
المناطق_الرياض

أسند الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، مهمة إدارة القمة المرتقبة بين النصر والأهلي، إلى طاقم تحكيم تايلاندي، في الكلاسيكو السعودي الذي يُقام مساء غدٍ الأربعاء، على ملعب جاسم بن حمد بنادي السد، لحساب ربع نهائي دوري الأبطال. وأعلن الاتحاد الآسيوي، عبر الحساب الرسمي على موقع التدوينات القصيرة «تويتر»، اليوم الثلاثاء، تعيين الحكم التايلاندي سيفاكورن بو أودوم، لإدارة مباراة القمة السعودية داخل الفقاعة القطرية، بين أصفر الرياض والراقي. وحسم فارس نجد بطاقة التأهل إلى تلك المحطة من البطولة القارية على حساب التعاون، بهدف حمل توقيع المهاجم المغربي عبدالرزاق حمدالله، فيما ابتسمت ركلات الترجيح إلى رجال المدرب الصربي فلادان ميلويفيتش لتمنح الراقي بسخاء تذكر دور الثمانية بعد تجاوز عقبة شباب الأهلي دبي. وتعد هذه هي المواجهة السعودية- السعودية الثانية التي يشهدها الموسم الحالي من دوري أبطال آسيا، بعدما التقى فريقا النصر والتعاون، في دور الـ16، وهو اللقاء الذي انتهى بفوز النصر بهدف نظيف.

روابط ذات صلة

الهيئة السعودية للمهندسين تعلن عن إطلاقها عدد من الدورات المتخصصة والمجانية

الهيئة السعودية للمهندسين تعلن عن إطلاقها عدد من الدورات المتخصصة والمجانية
عقوبات أمريكية تنتظر إيران.. تستهدف عزل اقتصادها عن العالم

عقوبات أمريكية تنتظر إيران.. تستهدف عزل اقتصادها عن العالم
“الدفاع المدني” يحذر من احتمالية هطول أمطار رعدية على بعض المناطق

“الدفاع المدني” يحذر من احتمالية هطول أمطار رعدية على بعض المناطق

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*