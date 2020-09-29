عقوبات أمريكية تنتظر إيران.. تستهدف عزل اقتصادها عن العالم

وتهدف العقوبات إلى إغلاق إحدى الثغرات المالية القليلة المتبقية، والتي تسمح للحكومة الإيرانية بجني الإيرادات، كما تستهدف إحباط وعد المرشح الديمقراطي جو بايدن والقاضي بالعودة إلى الاتفاق النووي في حال فوزه في الانتخابات الرئاسية المقبلة. وفقًا لوكالة «بلومبيرج».

وأوضحت الوكالة الأمريكية أنَّ العقوبات ستكون لها تداعيات ليس على البنوك فحسب، ولكن أيضًا على العاملين في تحويل الأموال، ونظام الحوالة غير الرسمي الذي شاع استخدامه في إيران؛ حيث ستدرج الإدارة حوالي 14 مصرفًا في إيران على القائمة السوداء، وكانت هذه البنوك استطاعت حتى الآن، الإفلات من بعض القيود الأمريكية.

وقالت «بلومبيرج» في تعليقها على العقوبات المقترحة، إنَّ هذه الخطوة ستؤدي فعليًا إلى عزل إيران، التي سحق اقتصادها جراء خسائر مبيعات النفط ومجالات التجارة الأخرى بسبب القيود الأمريكية.

وأضافت أنَّ من شأن هذا العزل أن يؤدي إلى «تقليص روابط إيران الشرعية القليلة المتبقية مع العالم الخارجي، وجعلها أكثر اعتمادًا على التجارة غير الرسمية أو غير المشروعة».

وفعليًا جاء الاعتراف الإيراني بنجاح تلك العقوبات من الرئيس الإيراني، حسن روحاني، الذي قال قبل أيام إنَّ بلاده خسرت 150 مليار دولار من الإيرادات منذ انسحاب واشنطن من الاتفاق وإعادة فرض العقوبات على اقتصادها.