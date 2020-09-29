الهيئة السعودية للمهندسين تعلن عن إطلاقها عدد من الدورات المتخصصة والمجانية

تعلن الهيئة السعودية للمهندسين عن إطلاقها عدد من الدورات المتخصصة والمجانية بالشراكة مع شركة قراندفوس العربية السعودية
وتغطي هذه الدورات مجالين رئيسيين و هي: نقل ومعالجة مياه الصرف الصحي، ومجال السيطرة على الفياضانات
مع العلم بأنه يوجد شهادات تصدر من شركة قراندفوس للحضور في جميع هذه الدورات
للتسجيل في الدورات يرجى الدخول الروابط التالية :
الدورة الأولى : Wastewater Transport &Flood Control 1
وللتسجيل الدخول على الرابط : بالضغط هنا
الدورة الثانية : Wastewater Transport &Flood Control 2
وللتسجيل الدخول على الرابط : بالضغط هنا
الدورة الثالثة: Wastewater Treatment 1
وللتسجيل الدخول على الرابط : بالضغط هنا
الدورة الرابعة : Wastewater Treatment 2
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