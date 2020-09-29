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الهيئة السعودية للمهندسين تعلن عن إطلاقها عدد من الدورات المتخصصة والمجانية

الهيئة السعودية للمهندسين تعلن عن إطلاقها عدد من الدورات المتخصصة والمجانية

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الهيئة السعودية للمهندسين تعلن عن إطلاقها عدد من الدورات المتخصصة والمجانية

الهيئة السعودية للمهندسين تعلن عن إطلاقها عدد من الدورات المتخصصة والمجانية
http://almnatiq.net/?p=907615
المناطق_الرياض

تعلن الهيئة السعودية للمهندسين عن إطلاقها عدد من الدورات المتخصصة والمجانية بالشراكة مع شركة قراندفوس العربية السعودية

وتغطي هذه الدورات مجالين رئيسيين و هي: نقل ومعالجة مياه الصرف الصحي، ومجال السيطرة على الفياضانات

مع العلم بأنه يوجد شهادات تصدر من شركة قراندفوس للحضور في جميع هذه الدورات

للتسجيل في الدورات يرجى الدخول الروابط التالية :

الدورة الأولى : Wastewater Transport &Flood Control 1

وللتسجيل الدخول على الرابط : بالضغط هنا

الدورة الثانية : Wastewater Transport &Flood Control 2

وللتسجيل الدخول على الرابط : بالضغط هنا

الدورة الثالثة: Wastewater Treatment 1

وللتسجيل الدخول على الرابط : بالضغط هنا

الدورة الرابعة : Wastewater Treatment 2

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