الأمير عبدالله بن خالد بن سلطان يقدم أوراق اعتماده سفيراً غير مقيم لدى سلوفاكيا

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استقبلت فخامة رئيسة جمهورية سلوفاكيا سوزانا كابوتافا اليوم بمقر الرئاسة في العاصمة السلوفاكية براتيسلافا صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز الذي قدّم أوراق اعتماده سفيراً غير مقيم لخادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية سلوفاكيا.

ونقل سمو السفير لفخامة الرئيسة السلوفاكية تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظهما الله -، وتمنياتهما لفخامتها بموفور الصحة والعافية وللشعب السلوفاكي الصديق بالمزيد من التقدم والازدهار.

من جهتها أعربت الرئيسة كابوتافا عن تقديرها لخادم الحرمين الشريفين ولسمو ولي العهد ، وتمنياتها للمملكة وشعبها بمزيد من التقدم والرخاء.

كما ناقشت الرئيسة السلوفاكية وسمو السفير عبدالله بن خالد بن سلطان العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وسبل تعزيزها.