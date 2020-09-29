احدث الأخبار

الأمير عبدالله بن خالد بن سلطان يقدم أوراق اعتماده سفيراً غير مقيم لدى سلوفاكيا
أبرز المواد
 صافرة أودوم تضبط كلاسيكو النصر والأهلي في أبطال آسيا
أبرز المواد
 الهيئة السعودية للمهندسين تعلن عن إطلاقها عدد من الدورات المتخصصة والمجانية
أبرز المواد
 عقوبات أمريكية تنتظر إيران.. تستهدف عزل اقتصادها عن العالم
أبرز المواد
 “الدفاع المدني” يحذر من احتمالية هطول أمطار رعدية على بعض المناطق
أبرز المواد
 “ساني” يغيب عن بايرن ميونخ والمنتخب الألماني بسبب الإصابة
أبرز المواد
 المملكة ترحب وتساند من يخلف الشيخ صباح الأحمد لإدارة الحكم
أبرز المواد
 منظمة التعاون الإسلامي تنعى أمير الكويت
أبرز المواد
 الأمين العام لمجلس التعاون ينعى الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح
أبرز المواد
 انتهاء اجتماع استثنائي لحكومة الكويت.. وبيان مرتقب لوزير الداخلية
أبرز المواد
 القيادة تعزيان عائلة آل صباح والشعب الكويتي في وفاة أمير الكويت
منوعات
 الشورى:إلغاء الدفعة المقدمة التي تلزم البنوك بها المستفيد قبل استلام القرض المدعوم
أبرز المواد
الأمير عبدالله بن خالد بن سلطان يقدم أوراق اعتماده سفيراً غير مقيم لدى سلوفاكيا

الأمير عبدالله بن خالد بن سلطان يقدم أوراق اعتماده سفيراً غير مقيم لدى سلوفاكيا

أبرز المواد
صافرة أودوم تضبط كلاسيكو النصر والأهلي في أبطال آسيا

صافرة أودوم تضبط كلاسيكو النصر والأهلي في أبطال آسيا

أبرز المواد
الهيئة السعودية للمهندسين تعلن عن إطلاقها عدد من الدورات المتخصصة والمجانية

الهيئة السعودية للمهندسين تعلن عن إطلاقها عدد من الدورات المتخصصة والمجانية

أبرز المواد
عقوبات أمريكية تنتظر إيران.. تستهدف عزل اقتصادها عن العالم

عقوبات أمريكية تنتظر إيران.. تستهدف عزل اقتصادها عن العالم

أبرز المواد

الأمير عبدالله بن خالد بن سلطان يقدم أوراق اعتماده سفيراً غير مقيم لدى سلوفاكيا

الأمير عبدالله بن خالد بن سلطان يقدم أوراق اعتماده سفيراً غير مقيم لدى سلوفاكيا
http://almnatiq.net/?p=907616
المناطق_واس

استقبلت فخامة رئيسة جمهورية سلوفاكيا سوزانا كابوتافا اليوم بمقر الرئاسة في العاصمة السلوفاكية براتيسلافا صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز الذي قدّم أوراق اعتماده سفيراً غير مقيم لخادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية سلوفاكيا.
ونقل سمو السفير لفخامة الرئيسة السلوفاكية تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظهما الله -، وتمنياتهما لفخامتها بموفور الصحة والعافية وللشعب السلوفاكي الصديق بالمزيد من التقدم والازدهار.
من جهتها أعربت الرئيسة كابوتافا عن تقديرها لخادم الحرمين الشريفين ولسمو ولي العهد ، وتمنياتها للمملكة وشعبها بمزيد من التقدم والرخاء.
كما ناقشت الرئيسة السلوفاكية وسمو السفير عبدالله بن خالد بن سلطان العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وسبل تعزيزها.

روابط ذات صلة

صافرة أودوم تضبط كلاسيكو النصر والأهلي في أبطال آسيا

صافرة أودوم تضبط كلاسيكو النصر والأهلي في أبطال آسيا
الهيئة السعودية للمهندسين تعلن عن إطلاقها عدد من الدورات المتخصصة والمجانية

الهيئة السعودية للمهندسين تعلن عن إطلاقها عدد من الدورات المتخصصة والمجانية
عقوبات أمريكية تنتظر إيران.. تستهدف عزل اقتصادها عن العالم

عقوبات أمريكية تنتظر إيران.. تستهدف عزل اقتصادها عن العالم

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*