احدث الأخبار

الأهلي يُنهي استعدادته لمواجهة النصر غداً
أبرز المواد
 أمير المنطقة الشرقية يرعى مُلتقى الأوقاف2020 أواخر نوفمبر المُقبل
أبرز المواد
 الإمارات تترشح لشغل مقعد غير دائم في مجلس الأمن
أبرز المواد
 أمير الكويت الجديد يؤدي اليمين الدستورية صباح غد
أبرز المواد
 «رئاسة الحرمين» تناقش الخطة التنفيذية لموسم العمرة
أبرز المواد
 عضو الشورى علي العسيري: هذا تفسير حديثي عن طلب الشاب لـ”سناب” فتاة
أبرز المواد
 الأمير عبدالله بن خالد بن سلطان يقدم أوراق اعتماده سفيراً غير مقيم لدى سلوفاكيا
أبرز المواد
 صافرة أودوم تضبط كلاسيكو النصر والأهلي في أبطال آسيا
أبرز المواد
 الهيئة السعودية للمهندسين تعلن عن إطلاقها عدد من الدورات المتخصصة والمجانية
أبرز المواد
 عقوبات أمريكية تنتظر إيران.. تستهدف عزل اقتصادها عن العالم
أبرز المواد
 “الدفاع المدني” يحذر من احتمالية هطول أمطار رعدية على بعض المناطق
أبرز المواد
 “ساني” يغيب عن بايرن ميونخ والمنتخب الألماني بسبب الإصابة
أبرز المواد
الأهلي يُنهي استعدادته لمواجهة النصر غداً

الأهلي يُنهي استعدادته لمواجهة النصر غداً

أبرز المواد
أمير المنطقة الشرقية يرعى مُلتقى الأوقاف2020 أواخر نوفمبر المُقبل

أمير المنطقة الشرقية يرعى مُلتقى الأوقاف2020 أواخر نوفمبر المُقبل

أبرز المواد
الإمارات تترشح لشغل مقعد غير دائم في مجلس الأمن

الإمارات تترشح لشغل مقعد غير دائم في مجلس الأمن

أبرز المواد
أمير الكويت الجديد يؤدي اليمين الدستورية صباح غد

أمير الكويت الجديد يؤدي اليمين الدستورية صباح غد

أبرز المواد

«رئاسة الحرمين» تناقش الخطة التنفيذية لموسم العمرة

«رئاسة الحرمين» تناقش الخطة التنفيذية لموسم العمرة
http://almnatiq.net/?p=907626
المناطق_مكة

رأس معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس اليوم اجتماع المجلس الاستشاري بالرئاسة العامة.

واستعرض المجلس خطط الرئاسة واستعداداتها لاستقبال موسم العمرة في ظل جائحة كورونا وناقش الإجراءات الاحترازية التي سوف تطبقها الرئاسة العامة بالتعاون مع الجهات الحكومية الأخرى لضمان سلامة وراحة ضيوف الرحمن، واقتراح برامج العمل وآليات التنفيذ.

وأكد الدكتور السديس أن اجتماع المجلس يأتي بهدف تعزيز مبادئ الشورى وتعميق الأثر التطويري في الرئاسة للإسهام في تحسين جودة العمل وتطبيق أعلى المعايير.

وناقش معاليه أهمية حوكمة الوكالات ومتابعة تنفيذ المبادرات في خطة الرئاسة 2024، وكذلك خطة الرئاسة في المبادرات الرقمية المتفرعة عن مبادرة إمارة منطقة مكة المكرمة “كيف نكون قدوة في العالم الرقمي”.

كما ناقش حملة “خدمة معتمرينا شرف لمنسوبينا”, وأهدافها واستعدادات الإدارات لخدمة المعتمرين مع مراعاة الإجراءات الاحترازية.

روابط ذات صلة

الأهلي يُنهي استعدادته لمواجهة النصر غداً

الأهلي يُنهي استعدادته لمواجهة النصر غداً
أمير المنطقة الشرقية يرعى مُلتقى الأوقاف2020 أواخر نوفمبر المُقبل

أمير المنطقة الشرقية يرعى مُلتقى الأوقاف2020 أواخر نوفمبر المُقبل
الإمارات تترشح لشغل مقعد غير دائم في مجلس الأمن

الإمارات تترشح لشغل مقعد غير دائم في مجلس الأمن

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*