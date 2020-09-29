الاتفاق يستعد للموسم الجديد بثلاث وديات

قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق خوض النواخذة لثلاث مباريات ودية استعداداً لمنافسات الموسم الرياضي الجديد 2020/2021.

ويستهل الاتفاق برنامجه الودي بمواجهة الثقبة يوم الجمعة المقبل 2 أكتوبر، فيما سيلاقي في المباراة الثانية فريق هجر يوم الخميس 8 أكتوبر، وسيختتم النواخذة مبارياتهم الودية يوم الجمعة 9 أكتوبر بلقاء الباطن، وتقرر إقامة جميع المباريات على ملعب عبدالله الدبل بنادي الاتفاق.

ميدانياً أجرى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق تدريباته مساء اليوم الثلاثاء على ملعب عبد الله الدبل بالنادي تحت قيادة المدرب الوطني خالد العطوي، الذي واصل تركيزه على الجانب التكتيكي فبعد الإحماء أدى لاعبو الفريق تدريبات لياقية وقائية ثم قسم العطوي لاعبي الفريق إلى مجموعتين لتطبيق عدد من الجمل التكتيكية، واختتم المران بمناورة جادة من شوطين على كامل الملعب.