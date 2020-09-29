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مستشفى ميداني كامل من دولة الإمارات إلى السودان

مستشفى ميداني كامل من دولة الإمارات إلى السودان
http://almnatiq.net/?p=907658
المناطق_وكالات

أكدت جمعية دار البر الإماراتية نجاحها في تشغيل مستشفى ميداني متكامل في السودان في إطار الحملة الإغاثية التي أطلقتها الجمعية في بداية سبتمبر الجاري لمواجهة تداعيات الفيضانات والسيول وإغاثة المتضررين والضحايا

ويهدف المستشفى إلى علاج المرضى وتقديم كل ما يسهم في تخفيف معاناتهم وتحسين أوضاعهم الصحية

وأكد خلفان خليفة المزروعي، رئيس مجلس إدارة “دار البر” الإماراتية، أن مبادرة المستشفى الميداني تعكس السياسة الإنسانية والنهج الخيري الراسخ لدولة الإمارات وحرصها على دعم المنكوبين في جميع أنحاء العالم وإغاثتهم والوقوف معهم عبر التضامن مع ضحايا الفيضانات في السودان

وأوضح أن المستشفى يقدم خدمات تشخيصية وعلاجية ووقائية تطوعية لآلاف المرضى والمتضررين من الفيضانات في المدن والقرى السودانية من خلال العيادات الميدانية المتنقلة والمزودة بأحدث المعدات والطواقم الطبية للتخفيف من معاناتهم

كما يقدم فريق طبي متخصص “المساندة الافتراضية” للمرضى والمراجعين ويضم نخبة من أطباء الإمارات المتطوعين والمتواجدين في الدولة عبر تقنيات الاتصال الحديث

وبين خلفان المزروعي أن الجمعية تكفلت بتشغيل المستشفى الميداني بشكل كامل، وهو ما شمل توفير الأدوية والمستلزمات والمعدات الطبية فيما تولت مبادرة “أطباء الإمارات” توفير الطاقم الطبي

ويضم المستشفى عيادات متنقلة تعمل حاليا على علاج المرضى في عدد من القرى السودانية المتضررة بالتعاون والتنسيق مع الجهات الحكومية بالقطاع الصحي في السودان

وأكد أهمية العمل المشترك بين نخبة من الأطباء الإماراتيين والسودانيين في علاج وخدمة المرضى والمنكوبين من تداعيات السيول ومساعدتهم على مواجهة محنتهم الراهنة في وطنهم

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