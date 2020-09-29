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خادم الحرمين يعزي هاتفياً أمير الكويت ويهنئه بتوليه مقاليد الحكم

خادم الحرمين يعزي هاتفياً أمير الكويت ويهنئه بتوليه مقاليد الحكم

أبرز المواد

خادم الحرمين يعزي هاتفياً أمير الكويت ويهنئه بتوليه مقاليد الحكم

خادم الحرمين يعزي هاتفياً أمير الكويت ويهنئه بتوليه مقاليد الحكم
http://almnatiq.net/?p=907665
المناطق_الرياض

أجرى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ، اتصالاً هاتفياً اليوم، بصاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة، أعرب فيه عن خالص عزائه ومواساته في الفقيد صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح – رحمه الله ـ.

وقال خادم الحرمين الشريفين خلال الاتصال: “لقد فقدنا أخاً عزيزاً وقائداً كرس حياته لخدمة وطنه وأمته العربية والإسلامية والمجتمع الإنساني، وحظي بمكانة مرموقة وتقدير مميز بين قادة وشعوب العالم، نعزي أنفسنا وكل أبناء الخليج والأمتين العربية والإسلامية”.

وأضاف – حفظه الله -، “رحل – رحمه الله – بعد مسيرة حافلة بالإنجاز والعطاء، نسأل الله أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته وأن يسكنه فسيح جناته”.

وعبر خادم الحرمين الشريفين – أيده الله – عن تهنئته لسمو الشيخ نواف الأحمد الصباح بتوليه مقاليد الحكم في دولة الكويت الشقيقة، سائلاً الله أن يوفق سموه ويعينه ويسدد خطاه لخدمة الكويت وشعبها، مؤكداً – حفظه الله – وقوف المملكة مع الكويت، داعياً الله جل وعلا للفقيد بالرحمة ومتمنياً للكويت المزيد من الأمن والرخاء والازدهار والاستقرار.

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