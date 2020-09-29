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جدول مباريات الاتحاد الودية.. “استعدادا للموسم الجديد”

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جدول مباريات الاتحاد الودية.. “استعدادا للموسم الجديد”

جدول مباريات الاتحاد الودية.. “استعدادا للموسم الجديد”
http://almnatiq.net/?p=907675
المناطق_الرياض

أعلن نادي الاتحاد رسميًا، عن جدول المباريات الاستعدادية، للفريق الأول لكرة القدم، قبل بداية الموسم الرياضي الجديد

وينطلق الموسم الجديد، في السابع عشر من أكتوبر القادم، وذلك في موعد استثنائي، نظرًا لتأخر نهاية العام الرياضي الماضي، بسبب تفشي فيروس “كورونا” المستجد

وكشف الاتحاد في بيان رسمي، عن أن الفريق، سيخوض 4 مباريات ودية، استعدادًا للموسم الجديد، في الفترة من الأول من أكتوبر حتى الخامس عشر من نفس الشهر

– وفيما يلي جدول مباريات الاتحاد الودية، استعدادًا للموسم الرياضي الجديد 2020-2021

* 1 أكتوبر: الاتحاد الفيصلي

* 7 أكتوبر: الاتحاد الفتح

* 10 أكتوبر: الاتحاد ضمك

* 15 أكتوبر: الاتحاد الأخدود

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