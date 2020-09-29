احدث الأخبار

صدمة مدوية.. دورتموند يعلن غيابات “مدمرة” في صفوفه لمباراة بايرن ميونيخ
أبرز المواد
 جدول مباريات الاتحاد الودية.. “استعدادا للموسم الجديد”
أبرز المواد
 الهلال الأحمر يطلق “برنامج الأمير تركي بن طلال التوعوي للإسعافات الأولية” في عسير
منوعات
 خادم الحرمين يعزي هاتفياً أمير الكويت ويهنئه بتوليه مقاليد الحكم
أبرز المواد
 النصر يختتم استعداداته لمواجهة الأهلي
أبرز المواد
 فرنسا تعتقل 29 شخصا خلال تحقيق في تمويل الإرهاب بالعملات المشفرة
أبرز المواد
 مستشفى ميداني كامل من دولة الإمارات إلى السودان
أبرز المواد
 الاتفاق يستعد للموسم الجديد بثلاث وديات
أبرز المواد
 الاتحاد العربي للتطوع يطلق قلادة مؤسسة الأمير محمد بن فهد العالمية لأفضل أعمال تطوعية
أبرز المواد
 وزير الصناعة يدشن المرحلة الأولى من تصنيع دواء “الأنسولين” في المملكة
أبرز المواد
 القمة العالمية للذكاء الاصطناعي تعلن عن المتأهلين للمرحلة الأخيرة من فعالية آرتاثون الذكاء الاصطناعي للفن
أبرز المواد
 الأهلي يُنهي استعدادته لمواجهة النصر غداً
أبرز المواد
صدمة مدوية.. دورتموند يعلن غيابات “مدمرة” في صفوفه لمباراة بايرن ميونيخ

صدمة مدوية.. دورتموند يعلن غيابات “مدمرة” في صفوفه لمباراة بايرن ميونيخ

أبرز المواد
جدول مباريات الاتحاد الودية.. “استعدادا للموسم الجديد”

جدول مباريات الاتحاد الودية.. “استعدادا للموسم الجديد”

أبرز المواد
الهلال الأحمر يطلق “برنامج الأمير تركي بن طلال التوعوي للإسعافات الأولية” في عسير

الهلال الأحمر يطلق “برنامج الأمير تركي بن طلال التوعوي للإسعافات الأولية” في عسير

منوعات
خادم الحرمين يعزي هاتفياً أمير الكويت ويهنئه بتوليه مقاليد الحكم

خادم الحرمين يعزي هاتفياً أمير الكويت ويهنئه بتوليه مقاليد الحكم

أبرز المواد

صدمة مدوية.. دورتموند يعلن غيابات “مدمرة” في صفوفه لمباراة بايرن ميونيخ

صدمة مدوية.. دورتموند يعلن غيابات “مدمرة” في صفوفه لمباراة بايرن ميونيخ
http://almnatiq.net/?p=907677
المناطق_وكالات

تلقى بوروسيا دورتموند صدمة مدوية قبل مواجهة بايرن ميونيخ في كأس السوبر الألماني

ويحل دورتموند، بصفته وصيف الدوري الألماني، ضيفا على بايرن ميونيخ بطل الدوري والكأس، مساء الأربعاء على ملعب “آليانز آرينا”

وأعلن دورتموند عن غياب نجمه الإنجليزي جادون سانشو، وكذلك الحارس السويسري رومان بوركي عن المباراة أمام بايرن ميونيخ

ويعاني اللاعبان من مشكلة في الجهاز التنفسي، وتم الاشتباه في إصابتهم بفيروس كورونا، قبل أن تظهر نتائج عيناتهم السلبية

وكان قائد دورتموند ماركو رويس كشف أعلن قبل قليل، أن سانشو سيبقى مع الفريق لموسم واحد على الأقل، رغم ربطه بالانتقال لمانشستر يونايتد

روابط ذات صلة

جدول مباريات الاتحاد الودية.. “استعدادا للموسم الجديد”

جدول مباريات الاتحاد الودية.. “استعدادا للموسم الجديد”
خادم الحرمين يعزي هاتفياً أمير الكويت ويهنئه بتوليه مقاليد الحكم

خادم الحرمين يعزي هاتفياً أمير الكويت ويهنئه بتوليه مقاليد الحكم
النصر يختتم استعداداته لمواجهة الأهلي

النصر يختتم استعداداته لمواجهة الأهلي

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*