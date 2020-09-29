صدمة مدوية.. دورتموند يعلن غيابات “مدمرة” في صفوفه لمباراة بايرن ميونيخ

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تلقى بوروسيا دورتموند صدمة مدوية قبل مواجهة بايرن ميونيخ في كأس السوبر الألماني

ويحل دورتموند، بصفته وصيف الدوري الألماني، ضيفا على بايرن ميونيخ بطل الدوري والكأس، مساء الأربعاء على ملعب “آليانز آرينا”

وأعلن دورتموند عن غياب نجمه الإنجليزي جادون سانشو، وكذلك الحارس السويسري رومان بوركي عن المباراة أمام بايرن ميونيخ

ويعاني اللاعبان من مشكلة في الجهاز التنفسي، وتم الاشتباه في إصابتهم بفيروس كورونا، قبل أن تظهر نتائج عيناتهم السلبية

وكان قائد دورتموند ماركو رويس كشف أعلن قبل قليل، أن سانشو سيبقى مع الفريق لموسم واحد على الأقل، رغم ربطه بالانتقال لمانشستر يونايتد