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تزكية عبدالعزيز العفالق رئيساً لرابطة الدوري السعودي للمحترفين لأربعة أعوام مقبلة

تزكية عبدالعزيز العفالق رئيساً لرابطة الدوري السعودي للمحترفين لأربعة أعوام مقبلة
http://almnatiq.net/?p=907685
المناطق - واس

أعلن مجلس إدارة رابطة الدوري السعودي للمحترفين تزكية المهندس عبدالعزيز بن حسن العفالق رئيساً بالإجماع للمجلس لمدة أربع سنوات ، خلفاً لمسلي آل معمر.
جاء ذلك خلال اجتماع مجلس الإدارة غير العادي الذي عُقد مساء اليوم افتراضياً عبر تقنية الفيديو ، بحضور رئيس مجلس الإدارة المكلف عبدالعزيز بن ناصر الحميدي ، وأعضاء المجلس.
وأقر مجلس الإدارة في اجتماعه ، الرفع للاتحاد السعودي لكرة القدم بالإبقاء على التبديلات الخمسة خلال الفترة المقبلة من منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين ، وذلك بحسب التعديلات الجديدة في قانون كرة القدم المعتمد من الاتحاد الدولي لكرة القدم بسبب جائحة كورونا ، فيما عُدل الحد الأعلى المسموح بإشراكه من اللاعبين المصنفين في المسابقة من الدرجات الأدنى ليصبح عددًا مفتوحاً في كل فريق سواء من اللاعبين المحترفين أو الهواة.
واطلع مجلس الإدارة على عددٍ من الملفات التسويقية ، إلى جانب الترتيبات اللازمة وآخر الاستعدادات قبيل انطلاق منافسات الموسم الجديد الذي حُدد له في الـ17 من شهر أكتوبر المقبل.

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