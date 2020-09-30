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منظمة: 700 ألف طفل جديد ينضمون لأكثر من 4 ملايين طفل يعانون الجوع في سوريا

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منظمة: 700 ألف طفل جديد ينضمون لأكثر من 4 ملايين طفل يعانون الجوع في سوريا

منظمة: 700 ألف طفل جديد ينضمون لأكثر من 4 ملايين طفل يعانون الجوع في سوريا
http://almnatiq.net/?p=907728
المناطق - وكالات

أكثر من 4.5 مليون طفل في سوريا يواجهون الجوع، حسب إحصاءات نشرتها منظمة “انقذوا الأطفال”.

وذكرت المنظمة أن 700 ألف طفل إضافي يواجهون الجوع بسبب الأضرار التي لحقت بالاقتصاد، والتي تعود جزئيا إلى تأثير الإجراءات المتعلقة بمواجهة فيروس كورونا.

وأضافت المنظمة أن هذا العدد من الأطفال يضاف إليه آخرون يعانون الجوع في البلاد وهو ما يرفع عددهم الإجمالي خلال الأشهر الستة الماضية إلى 4.6 مليون طفل يعانون انعدام الأمن الغذائي في جميع أنحاء البلاد.

وكشف تقرير جديد أصدرته المنظمة أنه وبعد نحو عشر سنوات من الصراع والنزوح، “يعاني عدد غير مسبوق من الأطفال في سوريا من ارتفاع معدلات سوء التغذية”.

ونقلت المنظمة عن برنامج الغذاء العالمي أن سلة الغذاء التي يمكن أن تطعم الأسرة ارتفعت كلفتها بأكثر من 23 ضعفا عما كانت عليه ما قبل الأزمة.

ونقلت المنظمة عن طفلة التقت بها في مخيم للنازحين شمال غرب سوريا: “نحن لا نأكل غالبا في المساء، لأنه لا يوجد خبز” وأضافت: “أحيانا أشعر بالجوع ظهرا أو بعد الظهر.. أشعر بالجوع، لكن لا يمكنني أبدا العثور على خبز لآكله”.

وتعزو المنظمة ذلك التدهور إلى عدد من العوامل منها إجراءات كورونا، إضافة إلى سنوات العنف وفقدان الوظائف الذي حرم الملايين من سبل العيش.

كذلك أدى انخفاض قيمة العملة وانخفاض تدفق السلع إلى تفاقم الوضع، ما أدى إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية باستمرار.

https://www.savethechildren.net/news/hundreds-thousands-more-children-syria-face-hunger

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