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مصرع 3 أشخاص بحريقين في غابات شمال كاليفورنيا وإجلاء الآلاف

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مصرع 3 أشخاص بحريقين في غابات شمال كاليفورنيا وإجلاء الآلاف

مصرع 3 أشخاص بحريقين في غابات شمال كاليفورنيا وإجلاء الآلاف
http://almnatiq.net/?p=907731
المناطق - رويترز

يعمل رجال الإطفاء الأمريكيون على إخماد حريقين نشبا غابات في شمال كاليفورنيا، وتسببا في مصرع 3 أشخاص وإجلاء عشرات الآلاف عن منازلهم.

وتتوقع هيئات الأرصاد أن يعيق الطقس الحار والجاف جهود السيطرة على النيران.

وأشارت شرطة المقاطعة إلى أن “الضحايا الثلاثة سقطوا في ما أطلق عليه “حريق زوج” بمقاطعة شاستا الواقعة على بعد نحو 320 كيلومترا إلى الشرق من سان فرانسيسكو، وجميعهم من المدنيين”.

وأضافت، أن “عدد القتلى ارتفع بذلك إلى 29 منذ منتصف أغسطس، جراء أسوأ حرائق غابات سنوية تشهدها كاليفورنيا على الإطلاق من حيث المساحة”.

وقالت إدارة الغابات بالولاية: “مع عدم وجود أمطار متوقعة في الأفق، تظل أجواء كاليفورنيا جافة وعرضة لحرائق الغابات”.

وأعلن حاكم كاليفورنيا جافن نيوسوم حالة الطوارئ في ثلاث مقاطعات بالولاية.

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