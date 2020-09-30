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باباجان ينتقد أردوغان اقتصاديا.. تركيا مديونة وفقيرة

باباجان ينتقد أردوغان اقتصاديا.. تركيا مديونة وفقيرة
http://almnatiq.net/?p=907738
المناطق_وكالات

انتقد نائب رئيس الوزراء التركي الأسبق، ورئيس حزب الديمقراطية والتقدم، علي باباجان، البرنامج الاقتصادي الجديد، الذي أعلنه وزير المالية والخزانة بيرات ألبيرق، ومدته ثلاث سنوات، قائلاً، إنه لا يرى أنه يتضمن أي “خطوات ملموسة” من شأنها أن توفر الإغاثة الاقتصادية للشعب، وأكد باباجان أن الحكومة من خلال هذا البرنامج الجديد، اعترفت بأن تركيا أصبحت فقيرة منذ أن ترك منصب نائب رئيس الوزراء في عام 2015.

وقال باباجان، الذي قاد السياسة الاقتصادية لحزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا، في سلسلة تغريدات نشرها عبر حسابه في تويتر، مساء الثلاثاء، إن “البرنامج الاقتصادي الجديد للحكومة، لمدة ثلاث سنوات أعلن رسمياً أن تركيا أصبحت فقيرة على مر السنين”.

وأوضح باباجان، أن الدخل القومي الذي بلغ 961 مليار دولار عام 2013، سينخفض إلى 702 مليار دولار هذا العام، لافتاً إلى أنَّ دخل الفرد سينخفض من 12594 دولاراً، في السنة، إلى 8381 دولاراً، خلال نفس الفترة.

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