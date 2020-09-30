احدث الأخبار

23812 إصابة بفيروس كورونا في كوريا الجنوبية
أبرز المواد
 تفاصيل الوظائف الشاغرة في كلية الأمير سلطان العسكرية
أبرز المواد
 بالغرامات والعزل التام… ألمانيا تشدد إجراءات مكافحة كورونا
أبرز المواد
 السديس يوجه بتخصيص المطاف للطواف فقط ابتداءً من الأحد المقبل
أبرز المواد
 المملكة تؤكد اتخاذها إجراءات فعالة ومنسقة لمعالجة أزمة كورونا
أبرز المواد
 استطلاع أمريكي: معظم مشاهدي المناظرة الرئاسية “منزعجون”
أبرز المواد
 إصابات كورونا في المكسيك تتخطى حاجز الـ 738 ألفاً
أبرز المواد
 تراشق لفظي بين ترمب وبايدن واتهامات متبادلة خلال المناظرة الأولى
أبرز المواد
 انطلاق مؤتمر “يوروموني” بالشراكة مع صندوق التنمية العقارية.. غدٍ الخميس
أبرز المواد
 باباجان ينتقد أردوغان اقتصاديا.. تركيا مديونة وفقيرة
أبرز المواد
 الأرصاد: توقعات بهطول أمطار رعدية على مرتفعات جازان وعسير والباحة
أبرز المواد
 حسابات مناظرة ترامب وبايدن تهبط بالدولار
أبرز المواد
23812 إصابة بفيروس كورونا في كوريا الجنوبية

23812 إصابة بفيروس كورونا في كوريا الجنوبية

أبرز المواد
تفاصيل الوظائف الشاغرة في كلية الأمير سلطان العسكرية

تفاصيل الوظائف الشاغرة في كلية الأمير سلطان العسكرية

أبرز المواد
بالغرامات والعزل التام… ألمانيا تشدد إجراءات مكافحة كورونا

بالغرامات والعزل التام… ألمانيا تشدد إجراءات مكافحة كورونا

أبرز المواد
السديس يوجه بتخصيص المطاف للطواف فقط ابتداءً من الأحد المقبل

السديس يوجه بتخصيص المطاف للطواف فقط ابتداءً من الأحد المقبل

أبرز المواد

تفاصيل الوظائف الشاغرة في كلية الأمير سلطان العسكرية

تفاصيل الوظائف الشاغرة في كلية الأمير سلطان العسكرية
http://almnatiq.net/?p=907761
المناطق_الرياض

أعلنت كلية الأمير سلطان العسكرية للعلوم الصحية بالظهران عن فتح باب التقديم على وظائف برنامج التشغيل الذاتي لأعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم.

وبحسب التفاصيل فإن الوظائف الفنية والإدارية عبر منصة التوظيف للخدمات الطبية للقوات المسلحة عبر الرابط التالي: https://talents.msd.med.sa

ومن ضمن المستندات المطلوب إرفاقها في طلب التوظيف: نسخة محدثة وواضحة للسيرة الذاتية وصورة واضحة للهوية الوطنية وصورة واضحة لسجل الأسرة (للنساء فقط).

صورة واضحة لكافة المؤهلات العلمية الدكتوراه / الماجستير / البكالوريوس مصدقة مع ارفاق معادلة الشهادة في حال الحصول على الشهادة من خارج المملكة وصورة واضحة للسجل الأكاديمي لكافة المؤهلات العلمية وصورة من شهادات الخبرة (إن وجدت).

صورة من شهادة تصنيف الهيئة السعودية للتخصصات الصحية (إن وجدت) وعدد 2 توصية أكاديمية من أعضاء هيئة التدريس الذين أشرفوا على تدريس المتقدم في المرحلة الدراسية الخبرة.

ويبدأ التقديم اعتباراً من يوم الأحد 27 /09 /2020 م الموافق 10 /02 / 1442 هـ ويستمر حتى يوم الاثنين 12 /10 /2020 م الموافق 25 / 02 / 1442 هـ .

روابط ذات صلة

23812 إصابة بفيروس كورونا في كوريا الجنوبية

23812 إصابة بفيروس كورونا في كوريا الجنوبية
بالغرامات والعزل التام… ألمانيا تشدد إجراءات مكافحة كورونا

بالغرامات والعزل التام… ألمانيا تشدد إجراءات مكافحة كورونا
السديس يوجه بتخصيص المطاف للطواف فقط ابتداءً من الأحد المقبل

السديس يوجه بتخصيص المطاف للطواف فقط ابتداءً من الأحد المقبل

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*