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نواف الأحمد يؤدي اليمين الدستورية أميرا للكويت اليوم

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نواف الأحمد يؤدي اليمين الدستورية أميرا للكويت اليوم

نواف الأحمد يؤدي اليمين الدستورية أميرا للكويت اليوم
http://almnatiq.net/?p=907772

يؤدي الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، اليوم الأربعاء، اليمين الدستورية أميراً للكويت أمام مجلس الأمة خلفا للشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، الذي توفي أمس الثلاثاء عن 91 عاماً.

وكان مجلس الوزراء الكويتي، أعلن الشيخ نواف الأحمد أميرا للبلاد بعد وفاة الشيخ صباح، كما أعلن الحداد العام في الكويت لأربعين يوما.

أمير الكويت الجديد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، يعد من أبرز الشخصيات في تاريخ الكويت الحديث، حيث كان له الدور الكبير في تأسيس وزارة الداخلية بشكلها الحديث والمساهمة بتطوير محافظة حولي عندما تولى مسؤولياتها.

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