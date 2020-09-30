معهد الإدارة يحصل على إشادة دولية لأفضل برنامج في الشرق الأوسط 2020

ضمن فئة “أفضل برنامج تعلم وتطوير”، حصل معهد الإدارة العامة على إشادة الخبراء المحكمين والمقيمين الدوليين في حفل جوائز منطقة الشرق الأوسط 2020، الذي أقامه معهد “تشارترد” للأفراد والتنمية CIPD، والذي يُعد أحد أهم الجمعيات المهنية المتخصصة بالموارد البشرية على مستوى العالم، وأقيم الحفل بشكل افتراضي عن بُعد، وحضره قيادات الموارد البشرية بالمنطقة، بالإضافة إلى الرئيس التنفيذي لمعهد تشارترد للأفراد والتنمية البريطاني CIPD “بيتر تشيز”.

وبهذه المناسبة قال مدير عام الموارد البشرية بالمعهد عبدالرحمن الشعيل: “هذه هي المرة الثانية التي يرشح فيها المعهد، ويدخل ضمن أعلى التصنيفات في قوائم معهد تشارترد للأفراد والتنمية CIPD، في تنافس مع أكثر من 60 جهة على مستوى الشرق الأوسط، ووصول المعهد لهذا المستوى يثبت قدرة الكفاءات والموارد البشرية بالجهات الحكومية السعودية على المنافسة مع كبرى شركات القطاع الخاص بالمنطقة؛ فالمعهد هو الجهة الحكومية الوحيدة التي وصلت للمرحلة المتقدمة والأخيرة من التصفيات وحصلت على الإشادة والثناء من كل الخبراء المحكمين والمقيمين”.

وأضاف الشعيل أن البرنامج الذي حاز إشادة الحكام والمقيمين؛ هو برنامج مطور لاستقطاب وتدريب المعيدين بالمعهد، والذي يشمل منهجية متكاملة تبدأ من الاستقطاب والتدريب وتوفير الدعم والمتابعة، حتى مغادرة المعيد للابتعاث للحصول على درجة الماجستير في تخصصات نوعية تخدم التوجهات الاستراتيجية للمعهد وللمملكة.

وذكر الشعيل: “نعمل حاليًا على تطوير العديد من البرامج، واستحدثنا بعض المبادرات بإشراف من مدير عام المعهد الدكتور بندر بن أسعد السجان، والتي سيكون لها أثر إيجابي على تطوير المورد البشري بالمعهد”.

ووجّه الشعيل شكره الجزيل للزملاء والزميلات العاملين بالموارد البشرية بالمعهد، وقال: “يأتي هذا النجاح بسبب فريق العمل بالموارد البشرية، وتفانيهم وعملهم بروح الفريق الواحد”.