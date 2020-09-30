تحذير أوروبي لتركيا حول سلوكها في شرق المتوسط

وأضاف شارل ميشال أن القمة المقررة لرؤساء وحكومات الاتحاد الأوروبي، يومي الخميس والجمعة، المقبلين في بروكسل ستخصص حصراً لبحث العلاقات مع تركيا والوضع في شرق البحر المتوسط.

ميشال أشار إلى أن الهدف هو خلق مساحة للحوار البنّاء مع أنقرة لتحقيق الاستقرار والأمن في المنطقة بأسرها، إضافة إلى الاحترام الكامل لسيادة جميع الدول الأعضاء وحقوقها السيادية، في إشارة إلى اليونان وقبرص.