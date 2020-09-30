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تحذير أوروبي لتركيا حول سلوكها في شرق المتوسط

تحذير أوروبي لتركيا حول سلوكها في شرق المتوسط
http://almnatiq.net/?p=907781
المناطق_وكالات

وجه رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال، الثلاثاء، تحذيرا إلى تركيا حيال سلوكها في شرق البحر المتوسط.

وقال إنّ كل الخيارات مطروحة على الطاولة للدفاع عن مصالح التكتّل إن لم تسلك تركيا نهجاً “بنّاءً” في حلّ النزاعات الراهنة في شرق البحر المتوسط.

وأضاف شارل ميشال أن القمة المقررة لرؤساء وحكومات الاتحاد الأوروبي، يومي الخميس والجمعة، المقبلين في بروكسل ستخصص حصراً لبحث العلاقات مع تركيا والوضع في شرق البحر المتوسط.

ميشال أشار إلى أن الهدف هو خلق مساحة للحوار البنّاء مع أنقرة لتحقيق الاستقرار والأمن في المنطقة بأسرها، إضافة إلى الاحترام الكامل لسيادة جميع الدول الأعضاء وحقوقها السيادية، في إشارة إلى اليونان وقبرص.

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