الشركة السعودية لبيع السيارات عبر الإنترنت تحقق نموًا سريعًا في التوطين وتوظيف السيدات

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أعلنت “كيّشها”، المنصة الجديدة لبيع السيارات عبر الإنترنت في المملكة العربية السعودية، عن تحقيقها لنسبة 90% من خطتها للتوظيف للعام 2020، بحيث تصل نسبة المواطنين السعوديين بنسبة 75% من طاقم العمل والسيدات السعوديات إلى 15%.

وشكّل تعيين هاشم الفطايرجي بمنصب المدير العام الجديد لدى “كيّشها” في المملكة خطوة هامة ضمن استراتيجية الشركة الرامية لبناء وتمكين فريق من أصحاب المواهب والخبرة من الشابات والشباب السعوديين.

يذكر أن “كيّشها” دخلت السوق السعودية أوائل العام الحالي مدعومة باستثمار قدره 35 مليون دولار أمريكي من سنابل للاستثمار – الشركة المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة في المملكة العربية السعودية – بالإضافة إلى استثمار من شركة العليّان للتمويل ومؤسسة الخليج للاستثمار.

في هذا السياق قال سايجينيالتشين، المؤسس والرئيس التنفيذي لمنصة “كيّشها” والشركة الأم SellAnyCar.com أن الشركة ملتزمة تجاه ترسيخ عملياتها في المملكة العربية السعودية انسجامًا مع الركائز الاستراتيجية لرؤية المملكة للعام 2030. ويتضمن ذلك حملة لدعم القطاع في تحقيق مستهدفات السعودة التي تتجاوز متوسط التوطين في المملكة بكثير، إلى جانب توفير فرص العمل القيّمة للمواطنات السعوديات.

وقال يالتشين: “سنحقق أهدافنا للتوسع بالوصول إلى 100 فرع موزع في انحاء المملكة بمختلف مدنها الكبيرة والصغيرة، مع توظيف طواقم تضم في غالبيتها العظمى مواطنين سعوديين. فنحن نتطلع إلى تشكيل فرق العمل من أصحاب الموهبة والخبرة الذين سيدعمون تحقيق رؤيتنا لخدمة كل فرد في المملكة ممن يتطلع إلى طريقة سهلة وسريعة وبسيطة لبيع سياراتهم المستعملة عبر الإنترنت”.

من الجدير بالذكر أن علامة “كيّشها” تعد العملاء بمنحهم تجربة خالية من المتاعب لبيع سياراتهم المستعملة، حيث تجري كل عملية بيع بشكل آمن ومريح ومنصف دون أية تكاليف إضافية تترتب على البائع – حتى في حال تراجعه عن إتمام صفقة البيع لأي سبب كان. وتضمن “كيّشها” إمكانية بيع أية سيارة من أي نوع أو طراز مهما كانت حالتها خلال 30 دقيقة وبقيمة سوقيّة عادلة. ولدعم خططها الطموحة للتوسع في المملكة، تعزّز الشركة جهودها في تعيين الموظفين لضمان إمكانية حصول كافة سكان المملكة على فرصة الاستفادة من المنصة المبتكرة لبيع السيارات عبر الإنترنت.

بدوره قال هاشم الفطايرجي: “ضمن جهودنا لتحقيق أهدافنا الطموحة، فإننا لن نقتصر على استقطاب وتعيين أفضل المواهب من الشباب السعودي للعمل معنا، حيث سنعمل أيضًا على تطوير شبكة من مزودي الخدمات تضمّ رواد الأعمال السعوديين والمؤسسات الناشئة لتساعدنا تلك المجموعة من الشركاء في تقديم أفضل الخدمات الممكنة ومنح عملاء “كيّشها” أفضل تجربة لبيع سياراتهم في الوقت الذي ندعم فيه مجتمع الأعمال السعودي”.

عن “كيّشها“:

تعمل منصة “كيّشها” على شراء أية سيارة بأي حالة كانت دون الحاجة إلى إجراء التصليحات، بما في ذلك السيارات التي تترتب عليها أقساط مصرفية غير مدفوعة، خلال 30 دقيقة من خلال أكبر شبكة من بائعي السيارات المؤهلين في المنطقة. وبفضل الإمكانات المتقدمة لتحليل البيانات، يتمتع موقع “كيّشها” بقدرة موثّقة على تقدير القيمة العادلة لأية سيارة في السوق بدقة تبلغ 92%.

تتيح “كيّشها” للعملاء خيار حجز موعد في أي من مواقعها أو في المنزل للحصول على خدمة المعاينة المجانية. وبعد بيع أي سيارة مستعملة، يهتمّ خبراء الصيانة لدى “كيّشها” بكافة الأوراق والإجراءات اللازمة ونقل الملكية واتفاقيات الشراء وإيداع قيمة البيع مباشرة في حساب العميل من خلال الحوالات عبر الإنترنت خلال 24 ساعة.