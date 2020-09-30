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انخفاض سعر “برنت” إلى 40.76 دولارًا

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انخفاض سعر “برنت” إلى 40.76 دولارًا

انخفاض سعر “برنت” إلى 40.76 دولارًا
http://almnatiq.net/?p=907812
المناطق - الرياض

انخفض سعر برميل نفط خام القياس العالمي “برنت” للعقود الآجلة اليوم بنسبة 0.66 في المئة، ما يعادل 27 سنتًا، ليصل سعره إلى 40.76 دولارًا أمريكيًا للبرميل.
وتراجع سعر برميل نفط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي للعقود الآجلة بمقدار 21 سنتًا، ما نسبته 0.53 في المئة، ليصل عند 39.08 دولارًا أمريكيًا للبرميل.

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