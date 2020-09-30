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هيئة المواصفات تدرس إصدار مواصفات قياسية لخدمات القطاع السياحي

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هيئة المواصفات تدرس إصدار مواصفات قياسية لخدمات القطاع السياحي

هيئة المواصفات تدرس إصدار مواصفات قياسية لخدمات القطاع السياحي
http://almnatiq.net/?p=907813
المناطق - الرياض

تدرس الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة بالتعاون مع عدد من الجهات المعنيّة، إصدار مواصفات قياسية لخدمات القطاع السياحي، وذلك لرفع مستويات الجودة بخدمات هذا القطاع الحيوي، بما يمكنه من تحقيق المستهدفات الاستراتيجية الوطنية بشكل فعّال وسريع.
وشكّلت المواصفات السعودية الفريق الفني للسياحة والخدمات السياحية للعمل على إعداد وتطوير مواصفات قياسية للمشاريع السياحية والخدمات ذات العلاقة، والمساعدة على إيجاد مشاريع سياحية وفق أفضل معايير الجودة، بما يسهم في توفير أرقى الخدمات للمستفيدين من هذه المشاريع السياحية.
وأوضحت المواصفات السعودية أن الفريق الفني سيعمل على عدد من الموضوعات والخدمات من بينها على سبيل المثال: السياحة العلاجية، سياحة المغامرات، سياحة الغطس، الخدمات السياحية المقدمة في الفنادق والمنتجعات والشواطئ، استدامة السياحة.
وأعربت الهيئة عن ثقتها في أن تمثل مخرجات العمل لهذا الفريق دافعاّ قوياً وعاملاً مساعداً لتطوير القطاع السياحي، في ظل التوجهات الحكومية للقيادة الرشيدة بتمكين هذا القطاع وتعزيز دوره في النمو الاقتصادي والاجتماعي بالمملكة.
يشار إلى أن الفريق الفني للسياحة يشارك فيه ممثلون لوزارة السياحة، ووزارة النقل، وزارة الشؤون البلدية والقروية، وزارة الداخلية، وزارة الصحة، ووزارة الرياضة، ووزارة الثقافة، وهيئة الطيران والمدني والهيئة العامة للترفيه.

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