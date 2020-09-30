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الموافقة على استكمال العمل في مخطط التعويض العيني بالمدينة المنورة

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الموافقة على استكمال العمل في مخطط التعويض العيني بالمدينة المنورة

الموافقة على استكمال العمل في مخطط التعويض العيني بالمدينة المنورة
http://almnatiq.net/?p=907814
المناطق - الرياض

رفع محافظ الهيئة العامة لعقارات الدولة الأستاذ إحسان بافقيه، شكره وامتنانه لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظهما الله – بمناسبة صدور الموافقة الكريمة على استكمال العمل في المخطط السكني للتعويض العيني الواقع جنوب شرق المدينة المنورة.
وثمن معاليه دور صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبد العزيز أمير منطقة المدينة المنورة وسمو نائبه صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن خالد الفيصل في دعم أعمال الهيئة بما يخدم المنطقة وساكنيها.
وأكد أن الموافقة الكريمة ستسهم في تسريع إجراءات التعويض العيني لملاك العقارات المنزوعة في المناطق المحيطة بالمسجد النبوي ومسجدي الميقات وقباء، إضافة إلى تخصيص بعض الأراضي للقطاعات الحكومية المختلفة وفقاً لمتطلباتها ومقدار احتياجها، مشيراً إلى أن الهيئة تسعى بشكل حثيث إلى تنفيذ رؤيتها بالحفاظ على عقارات الدولة وتوفير حلول عقارية ذات كفاءة وجودة للجهات الحكومية مع تحقيق القيمة الأمثل لعقارات الدولة وذلك عبر تحديد إطار تنظيمي متكامل وشفاف.
وبين معالي محافظ الهيئة العامة لعقارات الدولة، أن قطاع عقارات الدولة يشهد نقلةً كبرى، ويحظى بدعم كبير من القيادة الرشيدة؛ أسوةً بالقطاعات الأخرى، وذلك إيماناً بأن قطاع عقارات الدولة له آثار اقتصادية وتنموية بالغة الأثر للإسهام في تحقيق أهداف الرؤية 2030.

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