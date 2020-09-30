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أمانة الشرقية: تطرح 70 فرصة استثمارية متنوعة لتعزيز التنمية والخدمات بالمنطقة خلال العام الجاري

أمانة الشرقية: تطرح 70 فرصة استثمارية متنوعة لتعزيز التنمية والخدمات بالمنطقة خلال العام الجاري
http://almnatiq.net/?p=907833
الدمام - المناطق

طرحت أمانة المنطقة الشرقية عددا من المواقع الاستثمارية في حاضرة الدمام وكافة المحافظات بالمنطقة تمثل دفعة جديدة من الفرص المطروحة خلال العام الجاري، وذلك بمختلف الأنشطة والمواقع والمساحات.

وأوضح المتحدث الرسمي بأمانة المنطقة الشرقية محمد بن عبد العزيز الصفيان أن الأمانة طرحت أكثر من 70 فرصة استثمارية بمختلفة المواقع والمساحات، شملت فرصاً في أنشطة الترفيه، والمجمعات والأسواق، والمحلات التجارية، كما تضمنت دفعة الفرص المطروحة مواقع للاستثمار في الفعاليات والألعاب والمدن المائية ومراكز السياحة والمطاعم والأندية الرياضية بمدد وعقود ومساحات مختلفة.

وأضاف: بأن هذه الفرص الاستثمارية تهدف إلى تعزيز مسيرة التنمية والخدمات في المنطقة، ودعم رواد الأعمال والمستثمرين بخلق فرص وبيئة استثمارية جاذبة في مدن ومحافظات المنطقة، كما تهدف إلى التنمية الاقتصادية والسياحية والخدمية وتوفير الفرص الوظيفية وتوطينها.

ودعا الصفيان الراغبين بالفرص الاستثمارية أو المشاركة بمنافسات المزايدات العامة إلى تصفح بوابة فرص وتطبيق فرص الذكي والشراء والاستلام الإلكتروني لكراسات الشروط والمواصفات، والذي يهدف إلى الاطلاع على كل جديد من الفرص الاستثمارية، والمواقع الاستثمارية، إضافة إلى التواصل إلكترونيا مع وكالة الاستثمارات وتنمية الإيرادات، والمشاركة في مقترحات وتحديد أولويات الاستثمار بالمنطقة بما يحقق الأهداف المنشودة لاقتصاد مزدهر واستثمار فاعل.

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