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بلدية تاروت .. بدء إصدار تراخيص البناء في مخطط المزروع «ج»

بلدية تاروت .. بدء إصدار تراخيص البناء في مخطط المزروع «ج»
http://almnatiq.net/?p=907834
القطيف - المناطق

وجه رئيس بلدية محافظة القطيف المهندس محمد بن عبد المحسن الحسيني، يوم أمس بالسماح البدء في إصدار تراخيص البناء بمخطط المزروع ( ج) بجزيرة تاروت.
ودعا ملاك الأراضي بمراجعة بلدية تاروت لاستكمال إجراءات تراخيص البناء.

وأكد على ضرورة التواصل مع مختلف الأجهزة الحكومية «الكهرباء، مديرية المياه، الاتصالات» لعمل الخطط والبرامج اللازمة لإدخال الخدمات إلى المخطط للتأكد من وصول الخدمات إليها.

و أضاف في حال وجود أي استفسارات تتعلق بأنظمة تراخيص البناء بأن لا يتردد المواطن في الدخول إلى موقع البلدية الإلكتروني أو الاتصال بالبلدية المعنية للرد على استفساره قبل البدء بالبناء أو ترخيص المحلات والأنشطة التجارية.

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