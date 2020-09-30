بلدية أملج تواصل أعمال التعقيم والتطهير والرش بالمحافظة

أملج - فايز السميري:

تواصل بلدية محافظة أملج أعمال الإصحاح البيئي عبر تعقيم ورش وتطهير الشوارع والأسواق والأحياء والمرافق الحيوية بالمحافظة ، وذلك ضمن الإجراءات الإحترازية التي أُتخذت لمواجهة جائحة كورونا .

وأوضح رئيس بلدية محافظة أملج المكلف ماجد محمد الصيدلاني أن البلدية نفذت العديد من الحملات لتعقيم وتطهير ورش الشوارع والأسواق والمنتزهات والحاويات والأحياء ، تماشياً مع الإجراءات الوقائية والاحترازية وتعزيزاً للجهود الوقائية المكثفة الرامية لتأمين صحة وسلامة أفراد المجتمع.

واضاف الصيدلاني ان الفرق الميدانية مزودة بعدد من الآليات الحديثة للنظافة والتعقيم وأجهزة محمولة على سيارات ، مؤكداً أن الفرق الميدانية تكثف أعمالها للحفاظ على سلامة المواطنين والمقيمين وتحقيق السلامة الصحية .