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الجدعان يشكر القيادة على دعم قطاع الأعمال بإعفاء المستثمرين من سداد نسبة 25% من أجرة عقود إيجار عقارات الدولة

الجدعان يشكر القيادة على دعم قطاع الأعمال بإعفاء المستثمرين من سداد نسبة 25% من أجرة عقود إيجار عقارات الدولة

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الجدعان يشكر القيادة على دعم قطاع الأعمال بإعفاء المستثمرين من سداد نسبة 25% من أجرة عقود إيجار عقارات الدولة

الجدعان يشكر القيادة على دعم قطاع الأعمال بإعفاء المستثمرين من سداد نسبة 25% من أجرة عقود إيجار عقارات الدولة
http://almnatiq.net/?p=907851
المناطق - واس

رفع معالي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لعقارات الدولة وزير المالية الأستاذ محمد بن عبدالله الجدعان، الشكر والعرفان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظهما الله – على صدور الموافقة الكريمة بإعفاء المستثمرين من سداد نسبة 25% من أجرة عقود إيجار العقارات التي للهيئة العامة لعقارات الدولة وللأمانات والبلديات، بما يعادل أجرة ثلاثة أشهر وفقاً لاشتراطات الاستحقاق المعتمدة.
من جانبه، ثمن معالي محافظ الهيئة العامة لعقارات الدولة الأستاذ إحسان بافقيه ،الموافقة الكريمة التي شملت المستثمرين مع الهيئة في الأنشطة الاقتصادية المتأثرة بالجائحة ،والدعم الكبير الذي تقدمه الدولة لجميع الشرائح والقطاعات من أجل تخفيف الآثار التي خلفتها جائحة كورونا على القطاع الخاص، مبيناً أن هذه المبادرة تعكس الجهود التي تبذلها الدولة لحماية المستثمرين ورواد الأعمال من التعثر بما يضمن تحفيز واستدامة المشاريع.
وأوضح أن الهيئة تسعى بعزم لمواكبة خطوات الدولة الرامية لحماية القطاعات الحيوية، مشيراً إلى أن القرار يأتي ليعزز من استراتيجية وأهداف الهيئة العامة لعقارات الدولة لإسهامه في دعم الاستثمار واستمرار قطاع الأعمال بما يحقق الاستدامة والاستقرار للعقود.

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