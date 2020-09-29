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دوريات الأفواج بجازان تحبط محاولة تهريب أكثر من نصف طن من مادة القات المخدرة

دوريات الأفواج بجازان تحبط محاولة تهريب أكثر من نصف طن من مادة القات المخدرة

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وزارة العدل تتوسع في رقمنة الخدمات القضائية وتقلص الحاجة لدخول المحاكم

وزارة العدل تتوسع في رقمنة الخدمات القضائية وتقلص الحاجة لدخول المحاكم

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لقاء ثنائي يستعرض تصدير تمور صفري بيشة للهند

لقاء ثنائي يستعرض تصدير تمور صفري بيشة للهند
http://almnatiq.net/?p=907854
المناطق - بيشة

أُقيم أمس الثلاثاء لقاء الأعمال الثنائيB2B‬⁩ بالتعاون بين ⁧‫الغرفة التجارية الصناعية ببيشة‬⁩ و ⁧‫نظيرتها الغرفة التجارية الصناعية بمكة‬⁩ والقنصلية العامة للهند في جدة، بمشاركة رئيس غرفة بيشة علي الصعيري ومدير مكتب البيئة في بيشة المهندس سالم القرني والممثل التجاري الهندي بقنصلية الهند السيده حمنه مريم خان، ورئيس الغرف التجارية الصناعية في الهند السبد إي كي ساكسينا ، وبعض المسؤولين في الجهات المشاركة وعدد من المستثمرين في التمور من الجانبين السعودي والهندي، واستعرض اللقاء الأعمال في قطاع الزراعة بشكل عام والتمور بشكل خاص، والتبادل التجاري بين الجانبين السعودي والهندي في تصدير تمور صفري بيشة، ومناقشة التحديات التي تواجه المستثمرين في هذا المجال، ودراسة مدى الوصول لتوقيع اتفاقية بين ⁧‫غرفة بيشة‬⁩ ومجلس الغرف في الهند تضمن حقوق المستثمرين.

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