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دوريات الأفواج بجازان تحبط محاولة تهريب أكثر من نصف طن من مادة القات المخدرة

دوريات الأفواج بجازان تحبط محاولة تهريب أكثر من نصف طن من مادة القات المخدرة

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دوريات الأفواج بجازان تحبط محاولة تهريب أكثر من نصف طن من مادة القات المخدرة

دوريات الأفواج بجازان تحبط محاولة تهريب أكثر من نصف طن من مادة القات المخدرة
http://almnatiq.net/?p=907864
المناطق - واس

أحبطت دوريات قيادة الأفواج الأمنية بمنطقة جازان محاولة تهريب أكثر من نصف طن من مادة القات المخدرة.
وأوضح مدير العلاقات والإعلام بوكالة وزارة الداخلية لشؤون الأفواج الأمنية العقيد أحمد الطويان، أن الجهات المختصة بقيادة المنطقة تمكنت أثناء تنفيذ مهامها – بفضل الله – من ضبط كمية تزن نصف طن من القات المخدر في شاحنة، داخل تجويفات داخلية مهيأة لإخفاء المادة المهربة، والقبض على قائدها وهو مقيم من الجنسية السودانية.
وجرى استكمال إجراءات تسليم المضبوطات وقائد المركبة لجهات الاختصاص.

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