احدث الأخبار

أمير منطقة جازان يدشن عددا من المشاريع التطويرية الصحية بالمنطقة
منطقة جازان
 أمير منطقة تبوك يفتتح مبنى فرع هيئة الزكاة والدخل بالمنطقة
منطقة تبوك
 أمير الشرقية: لجنة إصلاح ذات البين” أضحت مطلباً في كافة القطاعات .. ولا سيما العمل الاجتماعي
المنطقة الشرقية
 مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا عند مستوى 8299.08 نقطة
أبرز المواد
 وزير الشؤون الإسلامية يوجه بتخصيص خطبة الجمعة القادمة عن توعية الناس بضرورة الاستمرار بالالتزام بالإجراءات الاحترازية
أبرز المواد
 إطلاق مبادرة ” مسؤول احترام الملكية الفكرية ” بمشاركة أكثر من 70 جهة حكومية
منطقة الرياض
 مدير شرطة الخرج يقلد “التركي” رتبة “نقيب”
منطقة الرياض
 دوريات الأفواج بجازان تحبط محاولة تهريب أكثر من نصف طن من مادة القات المخدرة
منطقة جازان
 وزارة العدل تتوسع في رقمنة الخدمات القضائية وتقلص الحاجة لدخول المحاكم
أبرز المواد
 وزير الشؤون الإسلامية يقف على جاهزيّة المواقيت ومرافقها لاستقبال المُعتمرين عبر جولة افتراضية
أبرز المواد
 الجدعان يشكر القيادة على دعم قطاع الأعمال بإعفاء المستثمرين من سداد نسبة 25% من أجرة عقود إيجار عقارات الدولة
أبرز المواد
 لقاء ثنائي يستعرض تصدير تمور صفري بيشة للهند
منطقة عسير
أمير منطقة جازان يدشن عددا من المشاريع التطويرية الصحية بالمنطقة

أمير منطقة جازان يدشن عددا من المشاريع التطويرية الصحية بالمنطقة

منطقة جازان
أمير منطقة تبوك يفتتح مبنى فرع هيئة الزكاة والدخل بالمنطقة

أمير منطقة تبوك يفتتح مبنى فرع هيئة الزكاة والدخل بالمنطقة

منطقة تبوك
أمير الشرقية: لجنة إصلاح ذات البين” أضحت مطلباً في كافة القطاعات .. ولا سيما العمل الاجتماعي

أمير الشرقية: لجنة إصلاح ذات البين” أضحت مطلباً في كافة القطاعات .. ولا سيما العمل الاجتماعي

المنطقة الشرقية
مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا عند مستوى 8299.08 نقطة

مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا عند مستوى 8299.08 نقطة

أبرز المواد

إطلاق مبادرة ” مسؤول احترام الملكية الفكرية ” بمشاركة أكثر من 70 جهة حكومية

إطلاق مبادرة ” مسؤول احترام الملكية الفكرية ” بمشاركة أكثر من 70 جهة حكومية
http://almnatiq.net/?p=907870
المناطق - واس

أطلقت الهيئة السعودية للملكية الفكرية مبادرة مسؤول احترام الملكية الفكرية, بحضور الرئيس التنفيذي الدكتور عبدالعزيز بن محمد السويلم وعدداً من قيادات الهيئة و70 ممثلاً لجهات حكومية شريكة في تنفيذ المبادرة.
وتسعى الهيئة من خلال هذه المبادرة إلى رفع الامتثال بالأنظمة والقوانين الخاصة بالملكية الفكرية في القطاع الحكومي من خلال تأهيل وتدريب مسؤول من كل جهة حكومية.
وأشارت الهيئة أن المبادرة تهدف إلى رفع الوعي بحقوق الملكية الفكرية والالتزام بها وتفعيل التفتيش الذاتي للجهات الحكومية وتعزيز الشراكة بين الهيئة والجهات الحكومية إضافةً إلى تسهيل نشر المستجدات فيما يخص الملكية الفكرية، موضحةً أن لهذه المبادرة منهجية عمل تبدأ من التأهيل لمسؤولي احترام الملكية الفكرية مروراً بقياس خط الأساس للوضع الحالي للجهات والمتابعة والمساندة وانتهاءً بالقياس الدوري.
وحددت الهيئة مدة 36 يوماً لتأهيل مسؤولي احترام الملكية الفكرية مقدمة خلال هذا المدة عدة برامج بإشراف أكاديمية الملكية الفكرية وبالتعاون مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية إلى أن يتم التأهيل لإصدار رخصة مسؤول احترام الملكية الفكرية.
واختُتمتْ الورشة التعريفية بتحديد مهام مسؤولي احترام الملكية الفكرية المتمثلة في العمل كمستشار ملكية فكرية ووضع سياسات الملكية الفكرية لدى كل جهة ومتابعة مستجدات الملكية الفكرية وتوعية العاملين بالإضافة إلى مسؤولية التواصل للجهة التي يمثلها، كما سيكون المسؤول معنياً بعمل التقارير والاستبيانات الخاصة بالملكية الفكرية والتأكد من الالتزام الجهة التي يمثلها بأنظمة وقوانين الملكية الفكرية وتحديداً نظام حماية حقوق المؤلف والذي يشمل التأكد من استخدام برامج الحاسب الألي ورخص الأنظمة الالكترونية والمصنفات الأدبية والكتب والمنشورات والأبحاث والمصنفات السمعية والمرئية.

روابط ذات صلة

وزير الشؤون الإسلامية يوجه بتخصيص خطبة الجمعة القادمة عن توعية الناس بضرورة الاستمرار بالالتزام بالإجراءات الاحترازية

وزير الشؤون الإسلامية يوجه بتخصيص خطبة الجمعة القادمة عن توعية الناس بضرورة الاستمرار بالالتزام بالإجراءات الاحترازية
مدير شرطة الخرج يقلد “التركي” رتبة “نقيب”

مدير شرطة الخرج يقلد “التركي” رتبة “نقيب”
وزارة العدل تتوسع في رقمنة الخدمات القضائية وتقلص الحاجة لدخول المحاكم

وزارة العدل تتوسع في رقمنة الخدمات القضائية وتقلص الحاجة لدخول المحاكم

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*