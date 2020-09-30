احدث الأخبار

مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا عند مستوى 8299.08 نقطة
أبرز المواد
 وزير الشؤون الإسلامية يوجه بتخصيص خطبة الجمعة القادمة عن توعية الناس بضرورة الاستمرار بالالتزام بالإجراءات الاحترازية
أبرز المواد
 إطلاق مبادرة ” مسؤول احترام الملكية الفكرية ” بمشاركة أكثر من 70 جهة حكومية
منطقة الرياض
 مدير شرطة الخرج يقلد “التركي” رتبة “نقيب”
منطقة الرياض
 دوريات الأفواج بجازان تحبط محاولة تهريب أكثر من نصف طن من مادة القات المخدرة
منطقة جازان
 وزارة العدل تتوسع في رقمنة الخدمات القضائية وتقلص الحاجة لدخول المحاكم
أبرز المواد
 وزير الشؤون الإسلامية يقف على جاهزيّة المواقيت ومرافقها لاستقبال المُعتمرين عبر جولة افتراضية
أبرز المواد
 الجدعان يشكر القيادة على دعم قطاع الأعمال بإعفاء المستثمرين من سداد نسبة 25% من أجرة عقود إيجار عقارات الدولة
أبرز المواد
 لقاء ثنائي يستعرض تصدير تمور صفري بيشة للهند
منطقة عسير
 بلدية أملج تواصل أعمال التعقيم والتطهير والرش بالمحافظة
منطقة تبوك
 إغلاق 23 منشأة في الخرج
منطقة الرياض
 بلدية تاروت .. بدء إصدار تراخيص البناء في مخطط المزروع «ج»
المنطقة الشرقية
مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا عند مستوى 8299.08 نقطة

مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا عند مستوى 8299.08 نقطة

أبرز المواد
وزير الشؤون الإسلامية يوجه بتخصيص خطبة الجمعة القادمة عن توعية الناس بضرورة الاستمرار بالالتزام بالإجراءات الاحترازية

وزير الشؤون الإسلامية يوجه بتخصيص خطبة الجمعة القادمة عن توعية الناس بضرورة الاستمرار بالالتزام بالإجراءات الاحترازية

أبرز المواد
إطلاق مبادرة ” مسؤول احترام الملكية الفكرية ” بمشاركة أكثر من 70 جهة حكومية

إطلاق مبادرة ” مسؤول احترام الملكية الفكرية ” بمشاركة أكثر من 70 جهة حكومية

منطقة الرياض
مدير شرطة الخرج يقلد “التركي” رتبة “نقيب”

مدير شرطة الخرج يقلد “التركي” رتبة “نقيب”

منطقة الرياض

مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا عند مستوى 8299.08 نقطة

مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا عند مستوى 8299.08 نقطة
http://almnatiq.net/?p=907876
المناطق - واس

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم مرتفعًا 14.74 نقطة ليقفل عند مستوى 8299.08 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 11 مليار ريال.
وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 542 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 465 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 131 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 57 شركة على تراجع.
وكانت أسهم شركات سلامة, المعذر ريت, اتحاد الخليج, الخليجية العامة, وكيمانول الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات الوطنية, عناية, الأهلي للتكافل, ساب للتكافل, والأهلية فكانت الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 10% و 7.25% .
فيما كانت أسهم شركات دار الأركان, كيمانول، كيان السعودية, زين السعودية, وميفك ريت هي الأكثر نشاطا بالكمية, كما كانت أسهم شركات أمانة للتأمين, فيبكو, الأسماك, دار الأركان، وكيمانول هي الأكثر نشاطا في القيمة.
كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية ( نمو ) اليوم مرتفعًا 460.47 نقطة ليقفل عند مستوى 14114.21 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 41 مليون ريال, وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 593 ألف سهم تقاسمتها 1414 صفقة.

روابط ذات صلة

وزير الشؤون الإسلامية يوجه بتخصيص خطبة الجمعة القادمة عن توعية الناس بضرورة الاستمرار بالالتزام بالإجراءات الاحترازية

وزير الشؤون الإسلامية يوجه بتخصيص خطبة الجمعة القادمة عن توعية الناس بضرورة الاستمرار بالالتزام بالإجراءات الاحترازية
وزارة العدل تتوسع في رقمنة الخدمات القضائية وتقلص الحاجة لدخول المحاكم

وزارة العدل تتوسع في رقمنة الخدمات القضائية وتقلص الحاجة لدخول المحاكم
وزير الشؤون الإسلامية يقف على جاهزيّة المواقيت ومرافقها لاستقبال المُعتمرين عبر جولة افتراضية

وزير الشؤون الإسلامية يقف على جاهزيّة المواقيت ومرافقها لاستقبال المُعتمرين عبر جولة افتراضية

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*