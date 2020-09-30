أمير منطقة تبوك يفتتح مبنى فرع هيئة الزكاة والدخل بالمنطقة

تبوك - علي العميري

أفتتح صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك اليوم ، فرع الهيئة العامة للزكاة والدخل بالمنطقة ، بحضور معالي محافظ الهيئة المهندس سهيل بن محمد أبانمي ، ومدراء الدوائر الحكومية بالمنطقة من مدنيين وعسكريين ، وعدد من منسوبي الهيئة .

وكان في استقبال سموه لدى وصوله مقر الفرع بمدينة تبوك ، معالي محافظ الهيئة العامة للزكاة والدخل المهندس سهيل بن محمد أبانمي ، ثم قام سموه بقص الشريط إيذانا بافتتاح المبنى الذي يربو على مساحة تقدر ب 9800 متر ، وأطلع سموه على مكونات المبنى الذي يحتوي على ثلاثة أدوار ، مجهزة بصالات إستقبال المراجعين ، وعدد من المكاتب المزودة بأحدث وسائل التقنية ، واستمع سموه لشرح من معالي محافظ الهيئة عن مجمل الخدمات التي يقدمها الفرع ، لتبسيط إجراءات الاستفادة من خدمات الهيئة التي تقدمها لجميع المكلفين ،وتسهيل أداء التزاماتهم الزكوية والضريبية ، بما يختصر الوقت والجهد .

وأكد صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان أمير منطقة تبوك في تصريح صحفي أن فرع الهيئة بالمنطقة يعد نقلة كبيرة في مستوى الخدمات التي تشهدها المنطقة في شتى المجالات ، راجياً سموه أن يستفيد جميع المكلفين من خدمات الفرع .

وقال : ” كلنا يعلم بأن إسم الزكاة بحد ذاته هو ركن من أركان الإسلام ، ولهذا السبب المملكة هي أحرص الناس عليه.