أمير منطقة جازان يدشن عددا من المشاريع التطويرية الصحية بالمنطقة

جازان - فضة عطيف

دشن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان الكترونيا ، عددا من المشروعات الصحية التي نفذتها المديرية العامة للشؤون الصحية بالمنطقة خلال العام الحالي.

جاء ذلك خلال استقبال سموه اليوم، بمكتبه بالإمارة ، مدير عام صحة جازان وعددا من القيادات الصحية بالمنطقة. حيث استمع سمو أمير المنطقة ، لشرح مفصل من مدير عام الشؤون الصحية بالمنطقة عبدالرحمن بن دبي الحربي عن المشروعات التي شملت ،تدشين 3 عربات جديدة للتبرع بالدم بمبلغ 4,499,134 ريال ، وتشغيل عدد 26 سرير عناية مركزة بمستشفيات المنطقة، وتشغيل قسم الولادة بمستشفى أحد المسارحة العام بسعة 7 أسرة بمبلغ 2,959,000 ريال ، وتدشين 28 غرفة عزل بأقسام الكلى بمستشفيات المنطقة بمبلغ 10,232,117 ريال، وتدشين مشروع إنشاء مركز الرعاية الصحية الأولية بالخبراية وتطوير وتحسين بيئة العمل في عدد من المراكز الصحية، ووضع حجر الأساس لتطوير عدد 12 مركزا صحيا بالمنطقة.

كما اطلع سموه على عدد من المشاريع القائمة والتي تشمل مشروع تطوير مركز طب الأسنان التخصصي، ومشروع تطوير مركز القيادة والتحكم، ومشروع تطوير البهو والموقع العام والمكاتب الإدارية بمستشفى الأمير محمد بن ناصر بالإضافة إلى مشروع إنشاء مبنى لأمراض النساء والولادة بمستشفى صامطة العام بتكلفة إجمالية قدرها 20,477,883,75 ريال، ويحتوي المشروع على 6 غرف توليد وغرفة عمليات قيصرية و4 عيادات لأمراض النساء والولادة وحضانة أطفال إلى جانب توفير كافة الخدمات الصحية المساندة واستراحة للنساء وأخرى للرجال.

كما تسلم سموه تقريرا عن جهود واعمال وانجازات الشؤون الصحية بالمنطقة ، وما قدمته خلال التصدي لجائحة فايروس كورونا كوفيد-١٩.

وثمن صاحب السمو الملكي أمير منطقة جازان دعم واهتمام القيادة الرشيدة لكافة المشروعات الصحية والطبية بالمنطقة ، والتي تأتي حرصا على صحة المواطن والمقيم ، معربا عن شكره وتقديره لجهود وزارة الصحة ومتابعة وحرص القائمين على تنفيذ تلك المشاريع من قبل الشؤون الصحية بالمنطقة متمنيا لهم التوفيق لتقديم افضل الخدمات الصحية للجميع.

حضر التدشين وكيل إمارة منطقة جازان الدكتور عبدالله بن محمد الصقر ووكيل الامارة للتنمية خالد بن عبدالعزيز القصيبي.