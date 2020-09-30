أمير القصيم يعقد اجتماعاً مع رئيس وأعضاء مجلس إدارة جمعية سكر

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عقد صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم اليوم ، بمكتبه اجتماعاً مع رئيس وأعضاء مجلس إدارة جمعية سكر ، للاطلاع على المشاريع والبرامج القائمة التي تنفذها الجمعية لتقديم الخدمة والتوعية في مجال داء السكري.

ورحب في مستهل كلمته بالجميع ، مباركاً تدشين عدد من المشاريع المستقبلية التي ستنفذها الجمعية بحول الله ، مشيداً بكل جهد يخدم العمل الصحي الخيري وأن يكون لوجه الله تعالى.

وأكد أن حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله – أولت القطاع الصحي والتطوعي اهتماماً بالغاً ، لما لهما من أهمية بالغة في تنمية الإنسان ، داعياً الله لهم التوفيق والسداد ، للارتقاء بالجمعية والعمل مع الجميع لإنجاح برامجها الصحية والتطوعية.

وأطلق سموه خلال الاجتماع برنامج الأمير فيصل بن مشعل “صحتك هدفنا” في مرحلته الثالثة ، ومبادرة “سكر .. معك” ، بهدف تقديم رعاية منزلية آمنة وخاصة لمريض السكر وغسيل الكلى ، والحد من اختلاط مرضى السكري بالمصابين بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19 ومن الذهاب الدوري للمستشفى ، ومتابعة الحالات وعمل التحاليل وسحب عينات الدم للسكر التراكمي وتحليل الدهون الثلاثية بالمنزل.

وناقش الاجتماع المحاضر والتقارير التي أعدها مجلس إدارة الجمعية , والاطلاع على أداء الجمعية خلال الفترة الماضية وما تبذله من جهود وبرامج مهنية تعمل على تكوين مجتمع صحي واع ، قادر على التعامل مع هذا الداء ، بالتعاون مع القطاعين الخاص والعام.

حضر الاجتماع وكيل إمارة القصيم الدكتور عبدالرحمن الوزان ، ورئيس مجلس إدارة جمعية سكر سليمان الفايز ، ونائب رئيس مجلس الإدارة للجمعية علي الجمعة ، وعدد من أعضاء مجلس الإدارة.