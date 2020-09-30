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أمير القصيم يلتقي مدير إدارة خدمات المياه بالمنطقة

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أمير القصيم يلتقي مدير إدارة خدمات المياه بالمنطقة

أمير القصيم يلتقي مدير إدارة خدمات المياه بالمنطقة
http://almnatiq.net/?p=907914
المناطق - بريدة

التقى صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم اليوم في مكتبه ، مدير عام الإدارة العامة لخدمات المياه بالمنطقة المهندس عبدالمحسن الفريحي ، لعرض ومناقشة بعض الموضوعات المتعلقة بخدمات المياه بالمنطقة.


واستمع خلال الاستقبال إلى شرحٍ عن الخدمات التي تقدمها إدارة المياه في المنطقة في مجال شبكات مياه الشرب والصرف الصحي وإيصالها لمنازل المواطنين.


وشدد على أهمية متابعة المشروعات وخدمة المواطن الكريم والعمل على توفير كل ما يحتاجه أهالي منطقة القصيم من إدارة خدمات المياه وإكمال مشروعات البنى التحتية وشبكات ومحطات المياه، منوهاً بما تقدمه حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله – من إمكانيات غير محدودة لدعم هذا القطاع الحيوي والمهم.

 

من جهته, أعرب مدير عام الإدارة العامة لخدمات المياه بالمنطقة عن شكره لأمير القصيم على استقباله والاستماع لتوجيهاته ، مؤكداً أنها ستكون حافزاً لمضاعفة الجهود والعطاء وبذل كل ما يخدم الصالح العام ويحقق الأهداف المرجوة لخدمات المياه في المنطقة.

 

حضر اللقاء وكيل إمارة القصيم الدكتور عبدالرحمن الوزان ، والمشرف العام للشؤون التنموية بالإمارة فهد الدبيخي ، ومدير عام التشغيل والصيانة بإدارة المياه بالمنطقة المهندس أيمن العمري. 

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