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محافظ أضم يفتتح ملتقى دعم الأسرة للتعليم الإلكتروني والتعليم عن بُعد

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محافظ أضم يفتتح ملتقى دعم الأسرة للتعليم الإلكتروني والتعليم عن بُعد

محافظ أضم يفتتح ملتقى دعم الأسرة للتعليم الإلكتروني والتعليم عن بُعد
http://almnatiq.net/?p=907920
مكة - عادل الزهراني

افتتح محافظ أضم الأستاذ عمر بن عامر السفياني ، وبحضور مدير التعليم بمحافظة الليث الدكتور زكي بن رزيق الحازمي ، فعاليات ملتقى دعم الأسرة للتعليم الإلكتروني والتعليم عن بُعد ( الثاني ) ، والذي أقامته إدارة التعليم بمحافظة الليث ، على مسرح مكتب التعليم بأضم ،  بمشاركة عدد من رؤساء المراكز الإدارية ، ومديري الإدارات الحكومية والأهلية ،  وشيوخ القبائل والمؤثرين ومنسوبي التعليم بمكتبي التعليم بمحافظة أضم ،وربوع العين .

وأشاد محافظ أضم الأستاذ عمر بن عامر السفياني خلال افتتاحه لفعاليات الملتقى بجهود وزارة التعليم، وحرصها على تفعيل الجانب التقني من خلال انطلاقة العام الدراسي عن بعد ، بهدف خدمة أجيال هذا الوطن،  وتنفيذاً لتوجيهات القيادة الحكيمة ، لوقاية الطلاب و الطالبات من مخاطر الإصابة بفيروس كورونا ،  كما أثنى على جهود منسوبي ومنسوبات إدارة التعليم بمحافظة الليث في خدمة طلاب وطالبات المحافظة ومراكزها وقراها وحرصهم على تقديم الرعاية التربوية و التعليمية و الاجتماعية لهم .

بدوره أكد  مدير التعليم بمحافظة الليث الدكتور زكي بن رزيق الحازمي حرص إدارة التعليم على تعزيز الشراكة والعلاقة مع الأسرة والمجتمع ، لاسيما في مثل هذا الظروف الاستثنائية والتي فرضتها جائحة فيروس كورونا ، لضمان استمرار أبنائنا الطلاب وبناتنا الطالبات في رحلتهم التعليمية عن بعد ، وتحقيق الاستفادة الكاملة من الخدمات والخيارات التي توفرها البدائل التعليمية عبر منصة مدرستي ، وشبكة قنوات عين التعليمية .

وثمن مدير التعليم لأولياء أمور الطلاب والطالبات دورهم في متابعة أبنائهم ودعمهم لهم عبر مسارات التعليم الإلكتروني، ودعاهم إلى التكامل والتعاون مع المدرسة ، كما أشاد بدور المؤسسات الخيرية والتنموية بالمحافظة وما قدمته من جهود كبيرة لدعم بعض الأسر منذ انطلاقة الدراسة عن بعد ، من خلال توفير أجهزة الكمبيوتر وشرائح الإنترنت.

وأكد على أهمية دور شيوخ القبائل والمؤثرين في توجيه المجتمع ، و نشر ثقافة التعليم عن بعد ، ورفع مستوى الوعي والحرص لدى الأسر وأولياء الأمور لحث أبنائهم على التفاعل والتواجد عبر منصات التعليم .

وكان الملتقى قد تضمن عدداً من المحاور وأوراق العمل ومن أبرزها :
استراتيجية وزارة التعليم لدعم مسارات التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد ، وقدمها مدير الإعلام التربوي الأستاذ محمد بن ختيم المالكي .

-الأدوار التربوية للأسرة في دعم التعليم عن بعد وقدمها مدير التوجيه والإرشاد الدكتور عبدالله بن سعيد الزبيدي .

-نماذج لحصص دراسية افتراضية متزامنة قدمها مدير الإشراف التربوي الدكتور عطية بن يتيم الهلالي .

-جهود المؤسسات الاجتماعية في تعزيز التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد ، وقدمها رئيس لجنة التنمية الاجتماعية بربوع العين الأستاذ ضيف الله بن مجلي المتعاني .

وفي نهاية الملتقى ناقش محافظ أضم ومدير التعليم مع الحاضرين أبرز الصعوبات والتحديات التي تواجه المستخدمين ، واستمعا إلى أبرز المطالب للسعي  لإيجاد الحلول المناسبة لها .

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