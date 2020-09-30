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مشاريع “سكني”.. بيئة سكنية متكاملة تلائم مختلف الرغبات وتوفّر معايير “جودة الحياة”

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مشاريع “سكني”.. بيئة سكنية متكاملة تلائم مختلف الرغبات وتوفّر معايير “جودة الحياة”

مشاريع “سكني”.. بيئة سكنية متكاملة تلائم مختلف الرغبات وتوفّر معايير “جودة الحياة”
http://almnatiq.net/?p=907932
المناطق - واس

تتواصل أعمال البناء والتنفيذ لـ58 مشروعاً سكنياً من بين 82 مشروعاً تم طرحها ضمن مشاريع برنامج “سكني” بالشراكة مع القطاع الخاص ممثلاً بالمطوّرين العقاريين، إذ تشهد هذه المشاريع نسب انجاز متقدّمة تمهيداً لبدء تسليمها للأسر المستفيدة من البرنامج على مستوى جميع المناطق، فيما تراعي هذه المشاريع توفير بيئة سكنية متكاملة لا تقتصر على الوحدات السكنية وحسب، وإنما أيضاً تمتد إلى توافر المواقع المخصّصة للمرافق الخدمية المتنوعة، إلى جانب الحدائق والمسطحات الخضراء، في إطار الاهتمام بتوفير جودة حياة متكاملة تلبّي تطلّعات المواطنين.
وتستهدف المشاريع السكنية التطبيق الأمثل لأهداف برنامج “جودة الحياة” والتحقّق من تطبيق جميع المعايير الخاصة بالبرنامج في تصميم وتنفيذ المشاريع بالشراكة مع القطاع الخاص، وتوفير كل السبل التي تسهل توفير منتجات سكنية ذات جودة عالية تراعي في جميع جوانبها راحة المستفيدين وأن ينعموا ببيئة سكنية مناسبة تلبي جميع احتياجاتهم، وبما يسهم كذلك في تحقيق مستهدفات “برنامج الإسكان” لرفع نسب التملّك السكني للأسر السعودية.
ومن الخطوات الطموحة التي أحدثت نقلة نوعية في مجال المشروعات السكنية؛ تبنّي مفهوم الضواحي السكنية الكبرى في مشاريع الإسكان، التي تتركز أهميتها في توفير عناصر أساسية متنوعة من حيث المرافق والتخطيط العمراني وتوفير أسلوب حياة استثنائي للأسر السعودية في بيئة سكنية متكاملة الخدمات يتخللها الحدائق وأماكن الترفيه والتعليم والصحة وغيرها، كما تضيف مشاريع برنامج سكني بالشراكة مع القطاع الخاص هذه المميزات إلى جانب توفير المسكن ضمن نماذج متنوعة تشمل الفلل والشقق والتاون هاوس بمواصفات عصرية وبأسعار مناسبة تتراوح بين 250 ألفا إلى 750 ألف ريال، ويمكن الاطلاع على مشاريع الوزارة “تحت الإنشاء” بالشراكة مع القطاع الخاص من خلال زيارة الرابط
https://sakani.housing.sa/all-projects-map?field_project_related_to_value%5B%5D=sharakat&projects_view=sharakat.
وتسعى الوزارة إلى توفير جودة حياة للمستفيدين من خلال مفهوم التطوير الشامل للمشاريع السكنية بما يعزز بيئة إيجابية وجاذبة تتوافر فيها مقومات جودة الحياة للأسر السعودية، لتحسين نمط حياة الفرد والأسرة وبناء مجتمع ينعم أفراده بأسلوب حياة استثنائي، من خلال توفير بيئة سكنية متكاملة تعزز المشاركة في الأنشطة الثقافية والترفيهية والرياضية وتحقيق الأمان ضمن بيئة اجتماعية متكاملة.
مما يذكر بأن برنامج “سكني” يوفّر مجموعة من الحلول والخيارات السكنية المتنوعة التي تلائم جميع الرغبات والقدرات، ويتيحها ضمن إجراءات سهلة وميسّرة عبر تطبيق “سكني”، الذي يمكن من خلاله التسجيل والحصول على الاستحقاق الفوري، والاطلاع على المشاريع والمخططات السكنية وحجزها، إضافة الى الاستفادة من الحلول والتسهيلات الأخرى مثل المستشار العقاري والتصاميم الهندسية وغيرها.

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