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‏مدير ⁧‫تعليم الجوف‬⁩: نحرص على أن تحقق مسابقة ⁧‫مدرستي الرقمية‬⁩ أهدافها الداعمة لعمليات التعليم والتعلّم

‏مدير ⁧‫تعليم الجوف‬⁩: نحرص على أن تحقق مسابقة ⁧‫مدرستي الرقمية‬⁩ أهدافها الداعمة لعمليات التعليم والتعلّم

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‏مدير ⁧‫تعليم الجوف‬⁩: نحرص على أن تحقق مسابقة ⁧‫مدرستي الرقمية‬⁩ أهدافها الداعمة لعمليات التعليم والتعلّم

‏مدير ⁧‫تعليم الجوف‬⁩: نحرص على أن تحقق مسابقة ⁧‫مدرستي الرقمية‬⁩ أهدافها الداعمة لعمليات التعليم والتعلّم
http://almnatiq.net/?p=907945
المناطق - الجوف

قال مدير الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الجوف الدكتور سعيد بن عبدالله الغامدي أثناء ترأسه اجتماع لجان مسابقة “مدرستي الرقمية” :”نؤمن بالجهود العظيمة المبذولة وفي فترة زمنية قصيرة والتي لُمست على الواقع الميداني في تحقيق تطور تقني عظيم شوهد من خلال “التعلم عن بعد”، ومن هنا ينبعث حرصنا على أن تحقق هذه المسابقة الرقمية التعليمية أهدافها المحورية في إثراء المحتوى التعليمي والتثقيفية وتعزيز المشاركة المجتمعية في العملية التعليمية، وتعزيز الوعي المهني للمعلم والقائد”.

وأكد على أهمية الشراكة لممثلي الأدوار في “منصة مدرستي” في جميع المجالات، وعلى عرض الخطط التنفيذية من جميع اللجان المشكلة والبدء بالعمل بها.

ومن جانبه، شرح مدير مركز التميز الأستاذ خالد بن طايع البلوي الإطار العام للجائزة، مؤكداً على الجانب الإبداعي في المنتج التقني، وضرورة إثراء الميدان التعليمي بأعمال ذات محتوى مميز ومضمون وهادف.

واوضح، أن المسابقة تمر بثلاث مراحل: الأولى الانتهاء من رفع المشاركات الطلابية 26 /3/ 1442هـ وإعلان النتائج على مستوى المدرسة في 11 /4/ 1442هـ والتكريم على مستوى المدرسة بداية الفصل الدراسي الثاني، والمرحلة الثانية على مستوى مكتب التعليم فرز وتحكيم الأعمال المرشحة من المدارس في 14 /4/ 1442هـ وإعلان النتائج على مستوى مكاتب التعليم مع نهاية أعمال اختبارات الفصل الدراسي الأول والتكريم في بداية الفصل الدراسي الثاني، والمرحلة الأخيرة على مستوى الإدارة التحكيم النهائي للمنتجات المقدمة وإعلان النتائج في 4 /6/ 1442هـ والتكريم على مستوى المنطقة بداية الفصل الدراسي الثاني.

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