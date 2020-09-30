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أمانة الجوف تواصل تنفيذ 5 مشروعات أبرزها المركز الحضاري وسفلتة 96 ألف م2

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أمانة الجوف تواصل تنفيذ 5 مشروعات أبرزها المركز الحضاري وسفلتة 96 ألف م2

أمانة الجوف تواصل تنفيذ 5 مشروعات أبرزها المركز الحضاري وسفلتة 96 ألف م2
http://almnatiq.net/?p=907948

تواصل الادارة العامة للمشاريع بأمانة منطقة الجوف تنفيذ 5 مشروعات تشمل مشروع إنشاء المركز الحضاري، ومشروعات إنشائية وتطويرية في طريقي الملك سعود والملك خالد، وشارع الأمير نواف، إلى جانب ممشى الربوة.
وتضمنت أعمال مشروع المركز الحضاري سفلتة 27 ألف متر مربع، وتسوية 36 ألف متر مربع، وبردورات على 6 آلاف متر طولي، وأنترلوك على مساحة 7 آلاف متر مربع.
وفي طريق الملك سعود تم سفلتة 36608 أمتار مربعة ، وأعمال انترلوك على مساحة 9240 مترا مربعا، وتركيب 45 عامود إنارة، وبردورات على امتداد 9500 متر طولي.
أما في طريق الملك خالد فتضمنت الأعمال انترلوك بمساحة 85000 متر مربع، وبردورات عادية وزراعية على 40 ألف متر طولي ، وتركيب 300 عامود إنارة، فيما بلغ طول مسار الدراجات 3500 متر.
وفي شارع الأمير نواف تم سفلتة أكثر من 32 ألف متر مربع، وانترلوك على مساحة 12500 متر مربع، وبلغ طول مسار الدراجات 2500 متر.
أما في مشروع ممشى الربوة بطول 915 متر فقد تم إنجاز أعمال الانترلوك على مساحة 35613 مترا مربعا، وبردورات عادية وزراعية بحوالي 17600 متر طولي.
من جانبه أكد أمين منطقة الجوف المهندس عاطف بن محمد الشرعان أن الأمانة تشدد وباستمرار على تنفيذ المشروعات البلدية بما يتفق والمواصفات والخطط المعتمدة وفي إطار الجدول الزمني المحدد، لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين والمقيمين.

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