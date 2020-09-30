احدث الأخبار

النصر يبلغ نصف نهائي أبطال آسيا للمرة الأولى على حساب الأهلي
أبرز المواد
 أمانة الجوف تواصل تنفيذ 5 مشروعات أبرزها المركز الحضاري وسفلتة 96 ألف م2
أبرز المواد
 ‏مدير ⁧‫تعليم الجوف‬⁩: نحرص على أن تحقق مسابقة ⁧‫مدرستي الرقمية‬⁩ أهدافها الداعمة لعمليات التعليم والتعلّم
منطقة الجوف
 ‎1283 قسطرة قلبية و 50 عملية قلب مفتوح في مركز القلب في عرعر
منطقة الحدود الشمالية
 جامعة القصيم توقع اتفاقية لإنشاء مركزًا لدعم الملكية الفكرية مع الهيئة السعودية للملكية الفكرية
منطقة القصيم
 أمانة حائل توضح حقيقة تسلسل أرقام منح أشقاء أراضيَ سكنية
منطقة حائل
 مشاريع “سكني”.. بيئة سكنية متكاملة تلائم مختلف الرغبات وتوفّر معايير “جودة الحياة”
أبرز المواد
 خادم الحرمين الشريفين يوجه بإقامة صلاة الغائب على صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح بالحرمين الشريفين بعد صلاة العشاء
أبرز المواد
 أمير المدينة المنورة يشيد بالجهود الحثيثة التي تبذلها وزارة الاسكان لتوفير الحلول السكنية المناسبة لأهالي المنطقة
منطقة المدينة المنورة
 انطلاق مسابقة مدرستي الرقمية ( التعليم الالكتروني والتعليم عن بعد ) بتعليم الطائف
منطقة مكة المكرمة
 محافظ أضم يفتتح ملتقى دعم الأسرة للتعليم الإلكتروني والتعليم عن بُعد
منطقة مكة المكرمة
 متحدث الصحة: انخفاض الحالات الحرجة إلى ما دون الألف حالة
أبرز المواد
النصر يبلغ نصف نهائي أبطال آسيا للمرة الأولى على حساب الأهلي

النصر يبلغ نصف نهائي أبطال آسيا للمرة الأولى على حساب الأهلي

أبرز المواد
أمانة الجوف تواصل تنفيذ 5 مشروعات أبرزها المركز الحضاري وسفلتة 96 ألف م2

أمانة الجوف تواصل تنفيذ 5 مشروعات أبرزها المركز الحضاري وسفلتة 96 ألف م2

أبرز المواد
‏مدير ⁧‫تعليم الجوف‬⁩: نحرص على أن تحقق مسابقة ⁧‫مدرستي الرقمية‬⁩ أهدافها الداعمة لعمليات التعليم والتعلّم

‏مدير ⁧‫تعليم الجوف‬⁩: نحرص على أن تحقق مسابقة ⁧‫مدرستي الرقمية‬⁩ أهدافها الداعمة لعمليات التعليم والتعلّم

منطقة الجوف
‎1283 قسطرة قلبية و 50 عملية قلب مفتوح في مركز القلب في عرعر

‎1283 قسطرة قلبية و 50 عملية قلب مفتوح في مركز القلب في عرعر

منطقة الحدود الشمالية

النصر يبلغ نصف نهائي أبطال آسيا للمرة الأولى على حساب الأهلي

النصر يبلغ نصف نهائي أبطال آسيا للمرة الأولى على حساب الأهلي
http://almnatiq.net/?p=907954
المناطق - الرياض

سجل فريق النصر انتصار تاريخي في مسيرته حينما أزاح الأهلي من طريقه في دور الثمانية لحساب دوري أبطال آسيا 2020، بهدفين دون رد، الأربعاء، على ملعب نادي السد بالدوحة، ليصعد إلى نصف نهائي البطولة للمرة الأولى في النسخة الحديثة التي انطلقت 2003، ويتقدم خطوة أخرى على درب أحلامه نحو النهائي.
وتخطى النصر، فريقاً سعودياً للمباراة الثانية على التوالي، بعد أن هزم التعاون في دور الـ16 بهدف دون مقابل، ثم تجاوز عقبة الأهلي بهدفين نظيفين، مقترباً أكثر من إنجاز مهمة التأهل إلى لقاء الختام.
ومن كرة تناقلها لاعبي النصر بسرعة عالية، نجح الأرجنتيني جونزالو مارتينيز من ترجيح كفة النصر، بعد تمريرة تلقاها من خالد الغنام (29)، تراجع الأصفر بعد ذلك مع امتلاك للكرة من جانب الأهلي، ولكن دون تسجيل خطورة تذكر.
وفي الوقت الذي التزم فيه عناصر الفريق العاصمي بإغلاق خطوط الدفاع بإحكام، استثمر سرعات لاعبي الهجوم التحولات المرتدة، وتحصل المغربي عبدالرزاق حمدالله على كرتين وهو في حالة انفراد بمحمد العويس حارس الأخضر، ولكنه لم يتمكن من ترجمتها إلى أهداف.
في الشوط الثاني، لم تتبدل الأمور كثيراً، رغم التغييرات التي أجراها الصربي فلادان مدرب الفريق الغربي، وواصل النصر تنفيذ طريقته مجدداً، ليكرر ما فعله الشوط الأول، ويعزز تقدمه بهدفٍ ثانٍ عبر عبدالفتاح عسيري المنتقل حديثاً من الأهلي، ليزور شباكه في أول لقاء (55).
وينتظر الأصفر في نصف نهائي البطولة القارية، أحد المتأهلين من فريقي بيرسبوليس الإيراني، وباختاكور الأوزبكي، حيث يلتقيان لاحقاً، على أن تقام مباراة دور الأربعة السبت 3 أكتوبر.

روابط ذات صلة

أمانة الجوف تواصل تنفيذ 5 مشروعات أبرزها المركز الحضاري وسفلتة 96 ألف م2

أمانة الجوف تواصل تنفيذ 5 مشروعات أبرزها المركز الحضاري وسفلتة 96 ألف م2
مشاريع “سكني”.. بيئة سكنية متكاملة تلائم مختلف الرغبات وتوفّر معايير “جودة الحياة”

مشاريع “سكني”.. بيئة سكنية متكاملة تلائم مختلف الرغبات وتوفّر معايير “جودة الحياة”
خادم الحرمين الشريفين يوجه بإقامة صلاة الغائب على صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح بالحرمين الشريفين بعد صلاة العشاء

خادم الحرمين الشريفين يوجه بإقامة صلاة الغائب على صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح بالحرمين الشريفين بعد صلاة العشاء

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*