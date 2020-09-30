النصر يبلغ نصف نهائي أبطال آسيا للمرة الأولى على حساب الأهلي

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سجل فريق النصر انتصار تاريخي في مسيرته حينما أزاح الأهلي من طريقه في دور الثمانية لحساب دوري أبطال آسيا 2020، بهدفين دون رد، الأربعاء، على ملعب نادي السد بالدوحة، ليصعد إلى نصف نهائي البطولة للمرة الأولى في النسخة الحديثة التي انطلقت 2003، ويتقدم خطوة أخرى على درب أحلامه نحو النهائي.

وتخطى النصر، فريقاً سعودياً للمباراة الثانية على التوالي، بعد أن هزم التعاون في دور الـ16 بهدف دون مقابل، ثم تجاوز عقبة الأهلي بهدفين نظيفين، مقترباً أكثر من إنجاز مهمة التأهل إلى لقاء الختام.

ومن كرة تناقلها لاعبي النصر بسرعة عالية، نجح الأرجنتيني جونزالو مارتينيز من ترجيح كفة النصر، بعد تمريرة تلقاها من خالد الغنام (29)، تراجع الأصفر بعد ذلك مع امتلاك للكرة من جانب الأهلي، ولكن دون تسجيل خطورة تذكر.

وفي الوقت الذي التزم فيه عناصر الفريق العاصمي بإغلاق خطوط الدفاع بإحكام، استثمر سرعات لاعبي الهجوم التحولات المرتدة، وتحصل المغربي عبدالرزاق حمدالله على كرتين وهو في حالة انفراد بمحمد العويس حارس الأخضر، ولكنه لم يتمكن من ترجمتها إلى أهداف.

في الشوط الثاني، لم تتبدل الأمور كثيراً، رغم التغييرات التي أجراها الصربي فلادان مدرب الفريق الغربي، وواصل النصر تنفيذ طريقته مجدداً، ليكرر ما فعله الشوط الأول، ويعزز تقدمه بهدفٍ ثانٍ عبر عبدالفتاح عسيري المنتقل حديثاً من الأهلي، ليزور شباكه في أول لقاء (55).

وينتظر الأصفر في نصف نهائي البطولة القارية، أحد المتأهلين من فريقي بيرسبوليس الإيراني، وباختاكور الأوزبكي، حيث يلتقيان لاحقاً، على أن تقام مباراة دور الأربعة السبت 3 أكتوبر.