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اتفاقية تعاون لتطوير قدرات الكادر الاجتماعي من منسوبي موارد الرياض

اتفاقية تعاون لتطوير قدرات الكادر الاجتماعي من منسوبي موارد الرياض
http://almnatiq.net/?p=907961
المناطق - الرياض

عقد فرع رزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية بمنطقة الرياض صباح اليوم اتفاقية تعاون مشترك مع جمعية الأخصائيين الإجتماعيين لتبادل الخبرات بين الجهتين وتدريب وتطوير الكادر الإجتماعي والنفسي من منسوبيهم.

وقع الإتفاقية مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية بمنطقة الرياض د. محمد بن عبدالله الحربي ورئيس جمعية الإخصائيين الإجتماعيين د. عبدالرحمن بن محمد الخراشي وتنص الإتفاقية على ان تقدم الجمعية البرامج التدريبية والبحثية للكادر الإجتماعي والنفسي في قطاع التنمية التابع لفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض بالإضافة إلى فتح المجال لتدريب خريجي الجمعية في فروع وزارة الموارد البشرية في منطقة الرياض وتوجيههم للإدارات المختصة و الإسهام في تبادل المعلومات والخبرات والاستشارات بين الجهتين .

يذكر ان فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض يهدف من خلال هذه الاتفاقيات إلى الإستفادة من كافة الخبرات والإمكانيات لدى جهات القطاع الحكومي والخاص واستثمارها في تطوير الخدمات المقدمة لفئاته المستفيدة في جميع القطاعات .

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