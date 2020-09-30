وزير الخارجية يلتقي رئيس مجلس الشيوخ البولندي

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التقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية اليوم، معالي رئيس مجلس الشيوخ البولندي الدكتور توماس غرودزكي.

وبحث الجانبان خلال اللقاء الذي جرى بمقر المجلس، العلاقات الرسمية والشعبية بين البلدين الصديقين، وسبل دعمها وتطويرها في مختلف المجالات.

حضر الاستقبال سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية بولندا محمد بن حسين مدني، ومدير عام مكتب سمو وزير الخارجية السفير عبدالله العيفان، ومدير عام الإدارة العامة للدول الأوروبية بوزارة الخارجية سلطان بن خزيم.